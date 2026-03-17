Animador venezolano denuncia agresión física y verbal: "No a los abusos"

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El periodista, animador y modelo venezolano Jesús Rincón denunció en su perfil de Instagram una supuesta agresión física y verbal, que vivió el fin de semana por parte Héctor Medina y Gregory Carrillo, CEOS del medio “Esta de Show”.

Jesús rompió el silencio

Rincón aseveró que fue el domingo 15 de marzo que sucedió la delicada situación en un establecimiento en Caracas, donde según lo agredieron con fuertes palabras.

“Los hechos ocurridos sobrepasaron cualquier límite de respeto y de convivencia básica. Decidí no responder a los hechos de la misma forma. Mi educación y mis principios me impiden caer en el ciclo de violencia que estás personas comenzaron”, destacó en el texto.

Puntualizó que hace publicación ya que nadie merece ser tratado con malas palabras y que llevará el hecho a las instancias legales para que existan consecuencias duras en contra de Héctor y Gregori.

Teme por su vida

En el texto Jesús, que fue Mr. Grand Venezuela 2023, notificó que de llegar a pasarle algo en algún lugar público, hace responsables a Medina y Carrillo.

“Hago responsables a estás personas en buscar saldar viejas rencillas laborales. Agradezco el apoyo de quienes presenciaron los hechos y de aquellos que siempre han estado conmigo”, finalizó.

En sus historias de Instagram, Rincón publicó un fuerte mensaje que recibió de una cuenta que dice: “Cuídate, esa cara bonita tendrá muchas cicatrices”, escribieron.

En el post que fue compartido con la cuenta de farándula La Viperina, Jesús recibió el apoyo de varias personas, entre ellas, el modelo y animador Acasio Peña.

Hasta el momento Héctor y Gregory no se han pronunciado en redes sociales, para ofrecer su versión de los hechos.