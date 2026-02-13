Animador venezolano es atacado en redes sociales por "engreído"

Suscríbete a nuestros canales

Palo, palo y más palo es que lo recibe el animador venezolano Albert Vielma en redes sociales, por una mala actitud en contra del canal que lo vio formarse como un profesional de la comunicación.

Mala actitud de Albert

La situación comenzó cuando el zuliano estaba en una pauta del cantante Noreh, y las cámaras de Canal I se le acercaron para preguntarle por sus proyectos, ahora que es parte del programa “La Bomba”.

Sin embargo, el joven salió con una actitud pedante, engreída y con la ínfulas por los cielos, dejando a los televidentes impactados, tras haber sido parte de la planta ubicada en Boleíta en el programa de farándula “Zona i”.

Con cara de pocos amigos y sin energía, Vielma dijo: “A mi exzona. Para darte una exclusiva a ti, se la doy a mi programa de televisión”, comentó sin tapujos.

Las redes explotan

Tras las declaraciones posteadas por el Instagram oficial de “Zona I”, internautas no dudaron en arremeter contra Albert, muchos asegurando que el ego se le ha subido, y otros afirmando que debería aterrizar ya que no tiene años de experiencia en los medios.

“Se le subió el ego al muchacho”, “Ahora se la da de divo, que pena y pesar por él”, “Gran cosa ni que estuviera en RCTV o en VENEVISIÓN”, “Ser agradecido al canal y al programa que lo hizo crecer”, “Y a este qué le pasa, ojalá le dure bastante la dicha”, son algunas de las opiniones.

Respuesta de "Zona I"

El programa hoy conducido por Ronald Sanoja, Paula Bevilacqua y Úrsula Kabbara, no dudo en reaccionar a las declaraciones de Vielma.

Fue Ronald, quien recreó la parodia de la entrevista, lanzando un mensaje muy claro de que ahora el animador está en el canal que siempre soñó.

“Todo es maravilloso, todo maravilloso, el canal que siempre soñé. Yo tengo camarógrafo de mi canal”, dijo con gran sarcasmo, despertando risas y aplausos de internautas.