Animador venezolano confiesa que durmió un tiempo en la calle

Y así como “no todo lo que brilla es oro”, la vida de los artistas no es tan fácil como se ve en redes sociales y, eso lo demostró recientemente el animador venezolano, Ronald Sanoja, integrante del programa Zona i, tras confesar los duros momentos que vivió al llegar a Caracas.

El presentador, oriundo de Puerto Cabello, llegó hace unos años a la ciudad capital con la ilusión de comenzar a trabajar en la animación y cumplir su sueño, el cual logró, pero no todo fue tan simple como muchos piensan.

Ronald Sanoja recuerda sus días en la calle

En una reciente entrevista en “Así Somos Podcast”, el criollo recordó sus inicios y todo el esfuerzo que tuvo que implementar para poder llegar a la pantalla nacional. Tras estudiar en la escuela de actuación de Karl Hoffman, Sanoja comenzó a ver luz en el mundo de la animación.

No obstante, estar solo en Caracas le jugó una mala pasada y, aunque contaba con un techo donde dormir de vez en cuando, su condición de alquiler lo llevó a pasar la noche a la intemperie en distintas ocasiones.

Después de lograr entrar a Canal i, la primera casa que le abrió las puertas, el animador se vio en la obligación de con mucho esfuerzo buscar un lugar dónde vivir, hasta llegar a una vivienda en la que contaba con el acceso limitado.

“Dormí en la calle porque donde yo llegué por primera vez aquí a Caracas era una zona bastante popular de la ciudad a mí no me dieron llave, yo tenía que llegar y tocar la puerta, entonces las pautas eran hasta muy tarde y yo le mentía al señor del transporte”, explicó.

En ese sentido, Ronald tuvo que arreglárselas para poder dormir: “Yo llegaba a la zona, pero yo llegaba era buscando a ver dónde podía pasar la noche y así pasaba la noche”.

Más de Ronald Sanoja...

El carabobeño inició su camino en el programa Zona i de Canal i, al igual que en la sección de espectáculos del noticiero del mismo canal. Aunque de manera independiente ya trabajaba en eventos y también como actor, fue allí cuando llegó su oportunidad de oro.

Por fortuna y gracias a su impecable talento, Ronald caló rápidamente en el mundo del entretenimiento, siendo animador de diferentes eventos especiales hasta que, despegó hasta Globovisión, donde estuvo por algunos años al frente de Espectáculos Globovisión.

Pero… como el buen hijo siempre vuelve a casa, actualmente el animador es parte del programa que lo vio nacer en la televisión, ahora junto a Diego Kapeky, Alessandra Sánchez y Paula Bevilacqua.

Además, se ha desarrollado como actor en el Microteatral y en otras obras como su unipersonal “Sister Hong”, Ganadora del premio del público y Mejor Dirección en la última edición del Micro.