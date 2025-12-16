LVBP

Resultados de la LVBP en este lunes 15 de diciembre

Curiosamente, se efectuaron dos encuentros en la jornada de este lunes 

Martes, 16 de diciembre de 2025
La penúltima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional comenzó este lunes, 15 de diciembre, aunque generalmente los lunes son de descanso en la ronda regular. Por lo tanto repasaremos los resultados en esta reciente jornada.

Dos desafíos se llevaron a cabo en este comienzo de la décima semana, uno en la ciudad de Caracas y el otro en Valencia; uno entre equipos que están de polo a polo y otro entre rivales directos.

Bravos asegura jugar para .500:

Los Bravos de Margarita superaron por la mínima a los Leones del Caracas, para llegar a 28 triunfos en la temporada y aseguraron, como mínimo, cerrar la ronda regular jugando para .500. Por su parte, los capitalinos llegaron a 27 derrotas y se les siguen esfumando las opciones de clasificar.

  • Bravos de Margarita 3-2 Leones del Caracas.

Magallanes terrenea a las Águilas:

Mientras que en el estadio José Bernardo Pérez, los Navegantes del Magallanes tomaron venganza de las Águilas del Zulia, tras dejarlos en el terreno con un dantesco cuadrangular de Rougner Odor ante Silvino Bracho en extrainnings.

  • Águilas del Zulia 5-6 Navegantes del Magallanes.

 

 

