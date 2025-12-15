Omar Enrique y Omar Acedo vuelven a unir sus voces

Suscríbete a nuestros canales

Omar Enrique y Omar Acedo cierran el 2025 con el lanzamiento del tema “Nada cambiará mi amor por ti”, una versión completamente renovada de la emblemática balada popularizada en 1987 por el cantante norteamericano Glenn Medeiros y escrita por los compositores Gerry Goffin y Michael Masser. Dicho trema forma parte del proyecto “Los Omares”

Dos potentes voces juntas

Esta nueva versión que, en la voz de los dos reconocidos cantantes venezolanos obtiene un matiz muy especial, fue producida por Pedro Valdés y mezcla de Ramsés Alegría. Y en escasos días de haber sido lanzada en las emisoras radiales, va en vías de convertirse en otro hit de los exitosos intérpretes. A partir de esta semana estará disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip dirigido por Poe Polanco, cuyo estreno se realizará próximamente en los canales oficiales de Youtube de ambos artistas

"Esta canción forma parte de un disco que estamos haciendo Omar Acedo y yo, que llevará por nombre 'Los Omares' y que estaremos lanzando durante el primer trimestre de 2026. 'Nada cambiará mi amor por ti' es el primer tema promocional del álbum; es una balada de los años 80, y estamos seguros de que llegará a los corazones de nuestros fanáticos y que, al escucharla, sentirán ese mismo amor con que la grabamos, el que mismo que nosotros sentimos por todo el público que nos ha apoyado siempre. Es nuestro regalo de navidad para ellos", expresó el "Príncipe del Merengue", Omar Enrique.

“Nada cambiará mi amor por ti” es la punta de lanza del álbum “Los Omares”, ambicioso proyecto musical con el que Omar Enrique y Omar Acedo reafirman la vigencia de su brillante carrera artística que ha tenido enorme impulso en estos últimos años.

Un año de consolidación profesional

El cantautor Omar Acedo ha sido uno de los artistas más exitosos de 2025. Con las emociones aún a flor de piel por representar a Venezuela en el Festival InterVisión 2025 en Rusia, donde tuvo destacada participación, acaba de culminar su gira “Psiqui Tour” junto al dúo cubano Buena Fe, logrando sold outs en las principales ciudades del país.

Creador de "La ruta live del bachiller" y "La ruta live de la rumba en Navidad", reafirmó su capacidad de conectar con públicos diversos, un logro que se complementa con el crecimiento exponencial que este 2025 experimentó en las principales plataformas musicales del mundo, consolidándose como referente de la música latina contemporánea.

Por su parte, Omar Enrique cierra 2025 como uno de los empresarios más destacados del año y como figura clave de la música venezolana. Su álbum en vivo 'Album 30 aniversario', resultado de su presentación en 'El Merengazo 2024', ha multiplicado sus números en plataformas digitales como YouTube y Spotify, al tiempo que su carrera artística sigue expandiéndose con gran demanda en mercados internacionales, especialmente en Colombia.

Reconocido por su capacidad para organizar eventos masivos, Omar Enrique se mantiene como referente indiscutible del merengue, pero también como un ejemplo de liderazgo empresarial en la industria, tras respaldar y producir los conciertos musicales más importantes del país de estos últimos años.