La Divaza vive emocionante momento con Bad Bunny

El creador de contenido venezolano Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, vivió un emocionante momento junto a Bad Bunny. El criollo disfrutó en primera fila de un concierto del “conejo malo”, sin perder la oportunidad de tomarse una fotografía.

Gran momento

El oriundo de Maracay, Estado Aragua, posteó en Instagram la fotografía posando muy sonriente con el intérprete de “Monaco”, quien lució con mucho estilo llevando lentes negros, gorra y una camisa de estilo urbano.

Pedro posteó imágenes y video de lo que fue la presentación del boricua que desbordó energía, talento y fuerza vocal, que hizo despertar aplausos en todos los presentes.

"Oficialmente soy la nueva Kendall Jenner", es el divertido pie de foto de La Divaza, por la relación que vivió hace meses el boricua con la modelo estadounidense, del clan Kardashian-Jenner.

Los 7,8 millones de seguidores del venezolano, radicado en México, no dudaron en reaccionar a las fotos, resaltando el logró de conocer en persona a una de los máximos exponentes del género urbano en todo el mundo.

Concierto de Bunny

El puertorriqueño se encuentra realizando su exitosa gira “DtMF – Debí Tirar Más Fotos”, en la que deleita a sus seguidores con los éxitos más importantes de su carrera.

El recinto estuvo abarrotado de seguidores, a quienes el artista le mostró amor y respeto, en especial por la semana de celebración de la Día de la Virgen de Guadalupe.