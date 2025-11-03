La Divaza expone ataque homofóbico en Ciudad de México: "No puedo venir"

Suscríbete a nuestros canales

El creador de contenido venezolano Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, utilizó sus redes sociales para exponer un acto de homofobia en la Ciudad de México. El joven estaba en las afueras del Museo Soumaya, para tomarse una foto vestido de Glinda, de la película “Wicked”.

La Divaza expone al hombre en redes

De manera repentina un hombre de seguridad se le acercó para decirle a Pedro y a su amigo “La Jose”, que no podían fotografiarse en el lugar y para hacerlo debían pedir un permiso con anterioridad.

La Divaza colgó el video en Instagram despertando un fuerte debate por la actitud del hombre, ya que en el lugar estaban otras personas tomándose fotos sin ningún problema, en especial un fotógrafo profesional retractando a unas personas sentadas y posando muy sonrientes en el museo.

El oriundo del estado Aragua, finalizó el video caminando con sus amigos a otro lugar, para no generar problemas con las autoridades.

Museo se pronuncia

Tras el polémico clip que se hizo viral en las plataformas digitales, el museo decidió lanzar un comunicado, aseverando que respetan la libertad de expresión y la diversidad de cualquier persona que desee fotografiarse en el lugar, aperturado en 1994.

“En Museo Soumaya celebramos la diversidad y la libertad de expresión. Lamentamos que un policía ajeno al museo impidiera que te tomarás una foto en las escaleras de nuestra sede en Plaza Carso. En nuestros cuatro espacios (dentro y fuera), todas, todos, todes pueden capturar sus momentos sin restricciones. Ya tomamos medidas y los esperamos pronto”, escribieron.