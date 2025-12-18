Actor y director español reveló que tiene VIH: "Un silencio muy doloroso"

Suscríbete a nuestros canales

El actor y director Eduardo Casanova, es una figura que por muchos años ha llenado de energía y color la industria del entretenimiento español. Sin embargo, decidió romper del silencio informando que lleva años con VIH.

Eduardo rompe el silencio

A través de Instagram el artista de 34 años y que participó en el reality “Maestros de la Costura”, posteó un video anunciado que padece del virus de la inmunodeficiencia humana. Una situación que por muchos años mantuvo en total silencio.

Casanova fue muy claro en comentar que hace la revelación ahora, con el motivo de poder ayudar a muchas más personas a no tener miedo en expresar su voz y decir muy claro que tienen VIH.

“Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo y lo hago por mí. Deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme, pero sobre todo lo hago con dignidad”, escribió en la publicación.

La palabra dignidad la utilizó en varias partes del texto y el audiovisual, como una palabra que aseguró debería utilizarse constantemente para que las personas en todo el mundo, que puedan presentar y gritar el virus.

Unido por una gran causa

La revelación de la noticia la mañana de este jueves 18 de diciembre, Eduardo comentó que en el 2026 lanzará una película documental para explicar muchas más cosas de la situación y así poder seguir creando conciencia en personas de diversos lugares, que están calladas.

“No es un programa de televisión. Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas. Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz por romper un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo”, dijo.