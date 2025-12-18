De Japón a Kentucky: Pyromancer logra triunfo G1 y toma la cima de la Ruta del Derby

Suscríbete a nuestros canales

El prometedor potro japonés Pyromancer (Pyro en Centrifuge), propiedad y crianza de Godolphin, ratificó su calidad al imponerse en una reñida batalla en el Nisai Yushun (Jap-G1), disputado en el recinto de Kawasaki la noche de ayer miércoles, en recorrido de 1600 metros en pista de arena.

Con esta victoria, el zaino de tres años mantuvo su récord perfecto de 3-3 y se adueñó de 20 puntos, con lo que asume el liderato en la clasificación para el 152° Kentucky Derby (G1).

Detalles de la Carrera y Hitos: Hipódromo de Kawasaki Kentucky Derby (G1)

Actuación Decisiva: Montado por Nozomi Iwata , Pyromancer superó una fuerte presión de sus rivales, que incluye al favorito Best Green, a lo largo del millar.

Final Apremiante: El entrenado por Keiji Yoshimura cruzó la meta con apenas un pescuezo de ventaja sobre la potra Tamamo Freesia, quien protagonizó un potente remate, capaz de marcar un tiempo final de 1:44.20 para el recorrido de la milla y con un remate de 39.60 en los 600 finales.

Ruta al Derby: Al ganar la segunda escala de la Ruta Japonesa, Pyromancer acumula 20 puntos y se coloca por delante de Tamamo Freesia y Satono Voyage, (Into Mischief en Jolie Olimpica, por Drosselmeyer), ganador del primer tramo de la “Ruta” de cuatro pasos, ambos con 10 puntos. En tanto Best Green queda en cuarto lugar en la lista con 6 puntos, uno más que Don Erectus (Danon Legend en Dona Primo, por Furioso), quien fuera segundo en el Cattleya S.. Además, se erige como el Campeón de 2 años sobre arena en Japón.

Planes Futuros: Potro Carreras

El entrenador Keiji Yoshimura anunció que el plan inmediato para Pyromancer emula la estrategia exitosa de Forever Young (ganador de esta prueba en 2023): buscará competir en el Derby de los Emiratos (G2) en Meydan. Un triunfo en esta carrera, que otorga 100 puntos, aseguraría un cupo directo en la "Carrera de las Rosas" en Churchill Downs.

La victoria representa el primer triunfo Jap-G1 para Yoshimura desde 2016 y consolida a Pyromancer como un prospecto internacional de Godolphin.