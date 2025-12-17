Rob Reiner: Sale a la luz la perturbadora vida que llevó su hijo asesino

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento está en shock tras revelarse detalles estremecedores de la vida de Nick Reiner, hijo del célebre director Rob Reiner, quien fue arrestado tras el asesinato a puñaladas de sus propios padres en su mansión de Brentwood, California.

La historia detrás del crimen contiene adicciones, vida en la calle, experiencias sexuales pagadas con dinero robado y décadas de batallas internas que pocos conocían en Hollywood.

El hijo de Rob Reiner que vivió en la oscuridad

Nick Reiner, ahora de 32 años, creció bajo la sombra de una de las familias más icónicas de Hollywood, hijo del director de clásicos como “La princesa prometida” y Michelle Singer Reiner, productora y fotógrafa.

Sin embargo, a partir de la adolescencia su vida tomó un rumbo radicalmente distinto. Desde los 15 años empezó a abusar de drogas, iniciando un ciclo de adicción que lo llevó a pasar por al menos 17 centros de rehabilitación en todo Estados Unidos.

Reiner también experimentó largos periodos viviendo en la calle en estados como Maine, Nueva Jersey y Texas. En palabras propias: “fui indigente en varias ciudades, dormí en la calle noches y semanas, no fue divertido”.

Encuentros sexuales, robo y otras anécdotas

Más allá de las adicciones, Nick habló abiertamente en un podcast en 2017 sobre momentos perturbadores de su juventud. A los 14 o 15 años admitió haber pagado por sexo con una trabajadora sexual usando dinero que había robado de sus padres.

Relató cómo encontró el contacto en un anuncio en internet y, aunque su primer encuentro fue breve y “decepcionante”, repitió la experiencia posteriormente. Sus confesiones reflejan una vida marcada por la búsqueda de estímulos extremos y falta de límites durante esa etapa vulnerable.

Lejos de ignorar la situación, Rob Reiner intentó transformar el dolor familiar en arte. Junto con su hijo, coescribió el guion de “Being Charlie” (2015), un filme semi-autobiográfico dirigido por el propio Rob en el que se explora la lucha de un joven con la dependencia química y sus relaciones familiares.

Según fuentes de prensa y testigos, Nick no solo tenía un historial de conductas volátiles sino también episodios de violencia, tanto en su hogar como fuera de él. Vecinos y allegados relatan que había episodios de ira intensa desde joven, con “miradas llenas de rabia”.

En las horas previas al hallazgo de los cuerpos de sus padres, testigos aseguran que se produjo una pelea explosiva en una fiesta navideña de alto perfil, donde Nick mostró un comportamiento errático y perturbador, dejando a invitados preocupados.