MLB: Estos serían los tres finalistas para firmar a esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres de las Grandes Ligas sigue tomando intensidad con el pasar de los días y uno de los nombres que más expectativas genera es el de Cody Bellinger. El versátil jardinero y primera base se encuentra en una posición privilegiada para negociar su próximo contrato a largo plazo y con una organización de alto impacto.

De acuerdo con información del analista Jim Bowden, se espera que Bellinger firme con un contendiente de gran mercado, un perfil que reduce considerablemente la lista de pretendientes. En este contexto, tres franquicias emergen como las favoritas naturales para quedarse con sus servicios, no solo por poder económico, sino por necesidad deportiva y proyección competitiva de cara a lo que podrían ser sus presencias en la Serie Mundial 2026.

¿Bellinger cerca de firmar?

Los Yankees de Nueva York aparecen como una opción lógica, ya que viene de ser parte fundamental de su roster en 2025 y en la que dejó muy buenas impresiones. El conjunto neoyorquino busca mayor consistencia ofensiva y versatilidad defensiva, dos cualidades que Bellinger puede aportar de inmediato.

Por su parte, los Mets de Nueva York representan otra alternativa atractiva. Tras una temporada de ajustes y transición, la directiva parece decidida a volver a invertir fuerte para acelerar su regreso a la postemporada tras su fracaso en la pasada zafra.

Por otro lado, el regreso a Los Ángeles tampoco puede descartarse. Los Dodgers conocen mejor que nadie el potencial del jugador, así como su capacidad para responder en escenarios de alta presión. Además, ganó el premio a Jugador Más Valioso (MVP) vistiendo este uniforme en 2019.

Finalmente, más allá del destino final, la firma de Cody Bellinger será uno de los temas más relevantes de la Gran Carpa, gracias a que su llegada a cualquier roster les permitiría ubicarse como uno de los favoritos a ganar el título.