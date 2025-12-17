El linaje de nueve millones llega a La Rinconada: Stud Los Samanes adquiere a Lured Away nieto del campeón Skip Away

El Hipódromo La Rinconada puso fin a su temporada de carreras con una jornada que culminó por todo lo alto. La realización de la competencia número 546 marcó un hito, pues sirvió de marco para el debut del primer Clásico Internacional “Javier José Castellano” (GI).
NOTAS RELACIONADAS
La prueba, que ofreció una premiación especial adicional de $400.000, coronó al ejemplar importado Rockville (USA), que aseguró la victoria con la yunta del jinete Ricardo Santana Jr. y el efectivo entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.
Miradas Puestas en la Campaña 2026: La Rinconada
Con el telón de la temporada ya cerrado, los diferentes actores del espectáculo hípico proyectan su atención a la campaña 2026 en los óvalos del país. Uno de los primeros Studs en mostrar sus cartas es @Losamanesracing, que anunció una adquisición de alto perfil.
El Stud concretó la compra del ejemplar Lured Away con la clara intención de establecer su campaña en La Rinconada. Así lo confirmó @jfarache a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter).
Lured Away: Trayectoria y Pedigree de Alto Nivel
Lured Away llega a Venezuela con un historial de 13 actuaciones en Estados Unidos. Su resumen de campaña incluye tres victorias, dos segundos lugares y tres terceros, los cuales acumularon una producción que supera los 200 mil dólares.
Sus triunfos se registraron en importantes óvalos estadounidenses:
-
14/02/2025: Victoria en Oaklawn Park, en un Maiden Optional Claiming.
-
21/06/2025: Victoria en Churchill Downs, en un Starter Allowance.
-
23/07/2025: Victoria en Colonial Downs, en un Allowance Optional Claiming.
El ejemplar, que recibió entrenamiento de Kenneth G. McPeek, cuenta con un pedigrí notable. Es hijo de Enticed en Skindy, por Skip Away.
-
Enticed, el padre, hijo a su vez de Medaglia D’Oro, ostenta un récord de siete actuaciones con tres victorias, que incluyen dos triunfos en pruebas de Grado Dos y Grado Tres en Churchill Downs y Aqueduct.
-
La madre, Skindy, no tuvo participación en carreras.
-
El abuelo materno, Skip Away, sí deja una huella impresionante en la historia del turf: su récord totaliza 38 actuaciones con 18 victorias, 16 de ellas en pruebas de Grado. Su hazaña más destacada ocurrió el 8 de noviembre de 1997, cuando conquistó la Breeders’ Cup Classic (Gr1). Skip Away fue un caballo millonario que produjo más de nueve millones de dólares para sus propietarios.