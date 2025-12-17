El linaje de nueve millones llega a La Rinconada: Stud Los Samanes adquiere a Lured Away nieto del campeón Skip Away

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada puso fin a su temporada de carreras con una jornada que culminó por todo lo alto. La realización de la competencia número 546 marcó un hito, pues sirvió de marco para el debut del primer Clásico Internacional “Javier José Castellano” (GI).

La prueba, que ofreció una premiación especial adicional de $400.000, coronó al ejemplar importado Rockville (USA), que aseguró la victoria con la yunta del jinete Ricardo Santana Jr. y el efectivo entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.

Miradas Puestas en la Campaña 2026: La Rinconada

Con el telón de la temporada ya cerrado, los diferentes actores del espectáculo hípico proyectan su atención a la campaña 2026 en los óvalos del país. Uno de los primeros Studs en mostrar sus cartas es @Losamanesracing, que anunció una adquisición de alto perfil.

El Stud concretó la compra del ejemplar Lured Away con la clara intención de establecer su campaña en La Rinconada. Así lo confirmó @jfarache a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter).

Lured Away: Trayectoria y Pedigree de Alto Nivel

Lured Away llega a Venezuela con un historial de 13 actuaciones en Estados Unidos. Su resumen de campaña incluye tres victorias, dos segundos lugares y tres terceros, los cuales acumularon una producción que supera los 200 mil dólares.

Sus triunfos se registraron en importantes óvalos estadounidenses:

14/02/2025: Victoria en Oaklawn Park, en un Maiden Optional Claiming.

21/06/2025: Victoria en Churchill Downs, en un Starter Allowance.

23/07/2025: Victoria en Colonial Downs, en un Allowance Optional Claiming.

El ejemplar, que recibió entrenamiento de Kenneth G. McPeek, cuenta con un pedigrí notable. Es hijo de Enticed en Skindy, por Skip Away.