Rockville, como todo un campeón, se lleva el primer Clásico Internacional Javier Castellano GI

Bajo las nuevas luces que fueron ubicadas en el Hipódromo Internacional La Rinconada, el ejemplar de tres años Rockville ganó la sexta válida del juego del 5y6 nacional y la primera edición del Clásico Internacional Javier José Castellano GI, que repartió un premio de $400.000. El potro fue conducido por el panameño Ricardo Santana Jr. y entrenado por Carlos Luis Uzcátegui.

Rockville gana el primer Clásico Internacional Javier Castellano GI

El tresañero Rockville alcanzó su quinta victoria del año en ocho presentaciones y se convirtió en el primer ejemplar en ganar el Clásico Internacional Javier José Castellano GI, disputado en distancia de 1.800 metros.

Al momento de la partida, el tresañero Señor Soñador tomó la delantera, acompañado por Rey Saturno y Rockville, con un primer parcial de 25"2 para los primeros 400 metros y la media milla en 48"3. Señor Soñador buscaba ganar de punta a punta, pero no mantuvo el ritmo.

Pasaron los 1.200 metros en 74"1 con Rockville ya en la delantera, y la milla en 100"1 para terminar la carrera con una ventaja de tres cuerpos sobre Forrest Gump, y un tiempo oficial de 113"4.

En el tercer puesto llegó Preposition, bajo la conducción de Katie Davis, mientras que en el cuarto lugar finalizó Tío Horacio, montado por José Gilberto Hernández, y cerró la pizarra Rey Saturno con Robert Capriles en la silla.

El tresañero generó un dividendo de Bs. 89,95 a ganador, y el place en Bs. 80,77. El place de Forrest Gump fue de Bs 203, 67