Special Element se reivindicó con autoridad en el I Clásico Júnior Alvarado

El pasado 26 de octubre de 2025, Special Element quedó fuera de la pizarra en el Clásico Internacional Simón Bolívar, resultado que significó la pérdida de su invicto en Venezuela tras seis victorias consecutivas. Sin embargo, este 14 de diciembre de 2025, el ejemplar ofreció una contundente respuesta al imponerse de punta a punta en el I Clásico Júnior Alvarado, uno de los eventos centrales de la jornada en el Hipódromo Internacional La Rinconada, bajo la conducción de Ricardo Santana Jr., quien extrajo lo mejor del caballo.

Con el nuevo sistema de iluminación como marco, se produjo la largada del I Clásico Júnior Alvarado, con Li Tre Fratelli y Special Element disputando la delantera desde el inicio. Astuto, ganador del Clásico Simón Bolívar, se ubicaba tercero, mientras que Gran Yaco marchaba en la cuarta posición. Los primeros 400 metros fueron cubiertos en 27”2, y los 800 en 52 segundos exactos, parcial que resultó determinante, ya que Santana Jr. dosificó con precisión el esfuerzo de su conducido para encarar la recta final con suficientes reservas.

Al ingresar a la recta decisiva, las tribunas se pusieron de pie cuando Magicshadow, con Emisael Jaramillo en la monta, intentó acercarse al puntero. No obstante, fue en ese punto donde Special Element mostró su superioridad, respondiendo con autoridad a las exigencias de su jinete. El parcial de los 1.200 metros fue de 76”1.

La recta final se convirtió en un verdadero espectáculo, con Special Element ratificando, sin discusión, su condición de mejor caballo maduro de la actualidad en La Rinconada, galopando con solvencia a sus rivales. Astuto finalizó en la segunda posición, mientras que Gran Yaco completó la trifecta.

Special Element es entrenado por Carlos Luis Uzcátegui, quien con este triunfo igualó la punta del meeting y aún cuenta con varios ejemplares por presentar en lo que resta de la temporada.