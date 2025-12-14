Omar K11 cerró su gira “Es un placer volver a verte” con una noche inolvidable

Suscríbete a nuestros canales

El Anfiteatro de El Hatillo vivió el emotivo cierre de la gira nacional de Omar K11, titulada “Es un placer volver a verte”, un recorrido que lo llevó por varias ciudades del país como Maracay, Lechería y Barquisimeto, marcando su esperado reencuentro con el público venezolano tras varios años de ausencia.

La cita final, celebrada este sábado en su segunda fecha en Caracas, reunió a un grupo de fanáticos que corearon cada canción en una velada cargada de nostalgia y anuncios.

Omar Koonze enamoró a Caracas

El espectáculo arrancó puntualmente a las 8:05 de la noche con el tema “Por si mañana es nunca”, tema que marcó el tono íntimo y cercano del concierto. El primer invitado de la noche fue Adolflow, junto a quien interpretó “Princesa”, desatando los primeros aplausos y coros masivos.

El concierto continuó con un mix especial de canciones que Omar K11 ha compuesto para otros artistas, entre ellas “Juntos” de La Melodía Perfecta, “Mi cama” de Karol G, “A dónde vamos” de Morat y “Orión” de Boza y Elena Rose, temas que lo han catapultado en el mercado internacional.

Al escenario también subió Elio Lerios, con quien interpretó “Pa’ qué”, tema que lanzaron recientemente en colaboración y ha ganado gran aceptación en el público.

Un viaje al pasado

El reconocido cantante despertó la nostalgia de su fanaticada al hacer un recorrido por los éxitos de Koonze Family, que corearon cada tema de principio a fin. El repertorio incluyó temas como “Las princesas no lloran”, “Estar contigo”, “Algo bonito”, “Hola” y “Puntual”.

En medio de ese bloque, Omar K11 anunció que en 2026 se concretará el reencuentro de Koonze Family en un concierto.

Nueva etapa musical

La noche también sirvió para presentar música nueva. Omar interpretó una canción inédita junto a un invitado llamado Alejandro, un tema inspirado en Venezuela y sus paisajes, que conectó de forma especial con la audiencia.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando cantó “Miedo” y “Amor prestado”, canciones que comparte con su ex Dani Barranco, seguido de “+Kbron” y “Lo que nunca fuimos”.

En un gesto de cercanía con el público, el intérprete de múltiples éxitos bajó del escenario para cantar junto a su fanaticada, sellando una conexión directa con quienes lo han acompañado desde sus inicios.

Antes de despedirse, agradeció al público por asistir y dejó un mensaje cargado de humanidad: abrazar, decir “te amo” y valorar a quienes están cerca.

Finalmente, cerró la noche con su mayor éxito, “Es un placer”, dando fin a una gira que confirmó que, para Omar K11 y su público, la espera por ese reencuentro valió la pena.