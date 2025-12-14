Ekati King fue el mejor en el I Clásico Sr. Kelvin Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

El I Clásico Kelvin Álvarez bien podría resumirse con una frase tantas veces utilizada, pero que en esta ocasión cobra pleno sentido: “son cosas del destino”. El ganador del evento, Ekati King, pertenece al Stud Don Rafael V., propiedad del señor Kelvin Álvarez, nombre que dio vida a esta prueba selectiva. Además, el triunfo tuvo un ingrediente especial al ser conducido por Johan Aranguren, quien sustituyó a Jaime Lugo tras la rodada sufrida por este último en el Clásico Comparación, disputado previamente.

A la apertura de las puertas del aparato de partida, Baco fue el ejemplar de mejor salida, aunque a pocos metros El Relámpago y Vida se encargaron de marcar el ritmo de la competencia. Ekati King se ubicaba entonces en la tercera posición, mientras que Baco y Compadre Peche completaban el grupo perseguidor. Los primeros 400 metros fueron cubiertos en 23”4.

Al ingreso de la recta final, El Relámpago logró desprenderse de Vida, momento en el que Johan Aranguren comenzó a exigir a Ekati King por la parte externa de la pista. El parcial de los 800 metros fue de 47”1.

En el poste de los últimos 200 metros, Ekati King tomó el control de la carrera y estableció una ventaja decisiva que le aseguró la victoria. El Relámpago finalizó segundo, seguido por Compadre Peche, Gran Alabama y Baco, que completó la pizarra.

Ekati King, entrenado por Gabriel Márquez, respondió como favorito del destino y pagó en taquilla un dividendo de Bs. 130,27.