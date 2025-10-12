¡Clase de atropellada! El caballo americano Ekati King con un remate arrollador se llevó la edición VI Clásico "Virgilio Decán" (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII), el VI Clásico "Virgilio Decán" (GI), en este último fue una victoria para el importado Ekati King.

La Rinconada: Triunfo sobresaliente el americano Ekati King

En la undécima carrera de la tarde o quinta válida para el 5y6 nacional, fue reservada para el segundo evento selectivo se la jornada en el majestuoso hipódromo La Rinconada. Se trató de la edición VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) en recorrido de 1.200 metros para nueve ejemplares nacionales e importadas, con una bolsa de Bs. 10,000,000 además con un bono especial adicional de $150,000, donde, Ekati King se llevó los honores.

Esta prueba exclusiva para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, Ekati King, demostró un remate feroz en los últimos metros para conseguir su segunda victoria en tres presentaciones en Venezuela. Este importado de cuatro años fue presentado por Gabriel Márquez, quien presentó para los colores del stud “Don Rafael V”, prueba en la cual derrotó a ocho rivales que le salieron al paso, sin la fortuna de poder comprometerlo.

La Rinconada: Un triunfo resonante para su futuro pistero

Robert Capriles, desde la partida ubicó rápidamente a su conducido detrás de la velocidad, mientras que, en la punta, Colossus con la americana Fleet Street, se batieron en duelo con parciales de 24,2 y 47,3. Ya en la recta final Fleet Street (USA) tomó el control de la carrera, pero en los últimos 100 metros apareció Ekati King (USA) con una atropellada arrolladora por centro de cancha para quedarse con la victoria en crono final de 73,1 para la distancia de 1.200 metros, y dejar un margen de no menos de tres largos al resto del pelotón.

Ekati King (USA) es una macho de cuatro años hijo de Giryin en la yegua Cajun Quee, que llega a cinco victorias en 23 presentaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Para Robert Capriles, esta fue la segunda victoria en este evento, tras ganarlo en la edición 2019 con el ejemplar Ekyhook para el entrenador Luis Peraza.