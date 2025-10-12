¡Back to Back! Mi Querida Emma está de regreso para someter a sus rivales en la edición edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII), el VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

La Rinconada: Mi Querida Emma galopó el clásico edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII)

La sexta competencia, correspondiente a la programación de la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, en su tercer mitin se llevó a cabo el VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII) para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, en la que seis ejemplares se pelearon una bolsa adicional especial a repartir de $100.000, entre ellos, Mi Querida Emma, que se queda con este evento de manera contundente.

Esta carrera estuvo reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años y que además jugó para la tercera válida del primer pool de 4, donde la cincoañera Mi Querida Emma, se adjudicó la victoria de manera solvente y categórica, por segundo año consecutivo este evento clásico celebrado en el hipódromo La Rinconada. La ganadora fue conducida por José Gilberto Hernández, y la preparación de Pedro Coronil, quien representó a la divisa del Stud “La R”.

José Gilberto Hernández, una vez más lució sus mejores condiciones sobre el lomo de la entrenada de Pedro Coronil, quien aprovechó el estado de la pista y la velocidad inicial de la hija de Yesby Jimminy, para ganar de punta a punta este evento. Para el jinete venezolano también fue su segunda victoria en el evento tras ganarlo en el 2022 con la yegua Brave Yole para el entrenador Luis Peraza.

Esta prueba se corrió en distancia de 1.200 metros con registro de 72” con parciales de 24,2 y 48”, con Mi Querida Emma, siempre en la delantera y dejar un margen de cinco cuerpos y medio sobre Brown Sugar (3), que fue su escolta desde la partida hasta la llegada. Tercera llegó Miss Mireya (4), cuarta Princesa Fina (7) y cerró el marcador la importada Tale Of May (USA) (5). Última sin estribos finalizó la otra americana Nikitis (USA) (1).