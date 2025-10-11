Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 11-10-2025

Un total de nueve competencias se realizaron la tarde de este sábado 11 de octubre en el óvalo del Cabriales 

Por

Darwin Dumont
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 05:30 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 11-10-2025
HINAVA
Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

El jinete Francisco Quevedo fue le profesional del sillín más destacado de la jornada saturnina, con dos victorias. Ambos triunfos fueron en yunta con el entrenador Carlos Luis Pérez, que visitaron el parque de vencedores con Brianna y Soldado del Rey, en la séptima y octava carrera, respectivamente. 

 

El entrenador Juan Carlos Pérez, destacó con cuatro victorias en la cartelera de nueve carreras. La primera victoria fue con el ejemplar Candy Cummings, en la Copa "Luis Alfredo Wadskier". Luego en la sétima carrera lo hizo con el ejemplar Brianna con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo. EL Hat-trick, llegó con el ejemplar Soldado del Rey, en yunta con el jinete profesional Francisco Quevedo.  Cerró el póker de triunfos con el ejemplar Deep Love, en la novena de la cartelera.  

 

 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 113"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 INDIAN WELLS (3) 54,5-4 Y. CAGUADO 216,78
2 Héctor El Father (8) 53-3 J. Rijo -
3 Unstoppable (1) 56-4 J.D. Calicho -
4 Campeón Negro (5) 53-3 K. Morales -
5 Antetokounmpo (6) 53 J. Lugo Jr. -

Entrenador: L. Ibarra Ganador: 216,78 Place: 109,88 y 1.243,47 Exacta: 21.614,01 Trifecta: 19.738,34 Superfecta: Sin aciertos. Ret,: 02.

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MAGICAL SONG (2) 56-4 J.D. CALICHO 107,30
2 Amor Amor (3) 54 F. Quevedo -
3 LA De Nino (5) 53-3 Y. Caguado -
4 Queen of South (1) 56 H. Medina -
5 Gran Maritza Ka (7) 56-3 C. Brito -

Entrenador: José Canfunjol Ganador: 107,30 Place: 114,98 y 62,50 Exacta: 583,46 Trifecta: 503,80 Superfecta: 5.328,25 

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"1 Copa "Luis Alfredo Wadskier" 

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 CANDY CUMMINGS (3) 56 J. LUGO JR. 57,79 
2 Peterose (2) 54 J. Lugo -
3 Skull Trooper (1) 55 L. Mejías -
4 King Bulls (4) 53 Ale. Briceño -
5 Cassiusclay (5) 55 K. Perfecto -

Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 57,79. Exacta: 101,94 Trifecta: 127,59

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 EL DE PEDRO (2) 54,5 H. MEDINA 143,42
2 Folklore (6) 53 J. Lugo Jr. -
3 Compadre Toby (8) 53 J. Lugo -
4 Del Capi (1) 54-4 R. Vera -
5 Gran Moises (10) 54,5-5 J. Rijo -

Entrenador: José Luis García. Ganador: 143,42 Place: 62,43 y 85,43 Exacta: 741,60 Trifecta: 319,28. Superfecta: 948,25. Triple Apuesta: 715,24. Pool de 4: 6.509,78. Ret.: 04-07.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PICKFORD (1) 54-3 W. VELIZ 55,13
2 Dexter Jr (7) 53,5 O. Guedez -
3 Francois (5) 53-3 J. Moncada -
4 Roberto Erre (8) 55-4 R. Osorio -
5 Nestor Julian (3) 53-3 Y. Caguado -

Entrenador: Salvatore Giordano Ganador:55,13  Place: 55,00 y 55,00 Exacta: 104,34 Trifecta: 140,95 Superfecta: 404,75. Doble Perfecta: 278,73. Ret.: 09.

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 GUAPACHOSA (3) 55-1 ALE. BRICEÑO 76,81
2 Preciosa Dolores (1) 53 F.J. García -
3 Gran Suseh (6) 53,5 O. Guedez -
4 Oriana Trevisson (5) 55,5-4 J. Rijo -
5 La De Carlazo (8) 55-4 J. Vásquez -

Entrenador: José Carfunjol Ganador: 76,81 Place: 67,51 y 172,14 Exacta: 303,74 Trifecta: 292,97 Superfecta: 893,49

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 BRIANNA (4) 56 F. QUEVEDO 145,99
2 Camila Alejandra (2) 55 J. Lugo Jr. -
3 La Batalladora (7) 56-4 J.D. Calicho -
4 Amatista (5) 55-3 C. Brito -
5 Estrella Morena (1) 56-4 J. Andarcia -

Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 145,99 Place: 70,45 y 158,91. Exacta: 644,78 Trifecta: 811,48 Superfecta: 655,10

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 SOLSADO DEL REY (2) 53 F. QUEVEDO 76,76
2 North Music (9) 55 O. Guedez -
3 American White (10) 55 W. Véliz -
4 Trago Amargo (3) 55 J.G. Hernández -
5 My Trusting Mate (5) 55 Ale. Briceño -

Entrenador: Ganador: 76,76 Place: 102,16 y 769,60 Exacta: 1.850,06 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. 

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 DEEPT LOVE (12) 53 M. IBARRA 85,26
2 Enchanted Moon (3) 53 F. Quevedo -
3 Luz Del Valle (4) 56-3 J. Moncada -
4 Matemática (6) 52,5-3,5 Y. Caguado -
5 Queen Mother (11) 53-3 F. Márquez -

Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 85,26 Place: 90,98 y 137,96 Exacta: 398,48 Trifecta: 266,06 Superfecta: 929,14. Triple Apuesta: 480,09 Súper Pool de 4: 1.252,93. Doble Perfecta. 4.744,,41. 5y6 nacional *5* (17.458) Bs. 205,67. 5y6 nacional *6* (5.961) Bs. 2.324,68. Loto Hípico. 542,95. Ret.: 07.

 

 

