Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 11-10-2025

Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.
El jinete Francisco Quevedo fue le profesional del sillín más destacado de la jornada saturnina, con dos victorias. Ambos triunfos fueron en yunta con el entrenador Carlos Luis Pérez, que visitaron el parque de vencedores con Brianna y Soldado del Rey, en la séptima y octava carrera, respectivamente.
El entrenador Juan Carlos Pérez, destacó con cuatro victorias en la cartelera de nueve carreras. La primera victoria fue con el ejemplar Candy Cummings, en la Copa "Luis Alfredo Wadskier". Luego en la sétima carrera lo hizo con el ejemplar Brianna con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo. EL Hat-trick, llegó con el ejemplar Soldado del Rey, en yunta con el jinete profesional Francisco Quevedo. Cerró el póker de triunfos con el ejemplar Deep Love, en la novena de la cartelera.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 113"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|INDIAN WELLS (3)
|54,5-4
|Y. CAGUADO
|216,78
|2
|Héctor El Father (8)
|53-3
|J. Rijo
|-
|3
|Unstoppable (1)
|56-4
|J.D. Calicho
|-
|4
|Campeón Negro (5)
|53-3
|K. Morales
|-
|5
|Antetokounmpo (6)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: L. Ibarra Ganador: 216,78 Place: 109,88 y 1.243,47 Exacta: 21.614,01 Trifecta: 19.738,34 Superfecta: Sin aciertos. Ret,: 02.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MAGICAL SONG (2)
|56-4
|J.D. CALICHO
|107,30
|2
|Amor Amor (3)
|54
|F. Quevedo
|-
|3
|LA De Nino (5)
|53-3
|Y. Caguado
|-
|4
|Queen of South (1)
|56
|H. Medina
|-
|5
|Gran Maritza Ka (7)
|56-3
|C. Brito
|-
Entrenador: José Canfunjol Ganador: 107,30 Place: 114,98 y 62,50 Exacta: 583,46 Trifecta: 503,80 Superfecta: 5.328,25
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"1 Copa "Luis Alfredo Wadskier"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|CANDY CUMMINGS (3)
|56
|J. LUGO JR.
|57,79
|2
|Peterose (2)
|54
|J. Lugo
|-
|3
|Skull Trooper (1)
|55
|L. Mejías
|-
|4
|King Bulls (4)
|53
|Ale. Briceño
|-
|5
|Cassiusclay (5)
|55
|K. Perfecto
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 57,79. Exacta: 101,94 Trifecta: 127,59
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|EL DE PEDRO (2)
|54,5
|H. MEDINA
|143,42
|2
|Folklore (6)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Compadre Toby (8)
|53
|J. Lugo
|-
|4
|Del Capi (1)
|54-4
|R. Vera
|-
|5
|Gran Moises (10)
|54,5-5
|J. Rijo
|-
Entrenador: José Luis García. Ganador: 143,42 Place: 62,43 y 85,43 Exacta: 741,60 Trifecta: 319,28. Superfecta: 948,25. Triple Apuesta: 715,24. Pool de 4: 6.509,78. Ret.: 04-07.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PICKFORD (1)
|54-3
|W. VELIZ
|55,13
|2
|Dexter Jr (7)
|53,5
|O. Guedez
|-
|3
|Francois (5)
|53-3
|J. Moncada
|-
|4
|Roberto Erre (8)
|55-4
|R. Osorio
|-
|5
|Nestor Julian (3)
|53-3
|Y. Caguado
|-
Entrenador: Salvatore Giordano Ganador:55,13 Place: 55,00 y 55,00 Exacta: 104,34 Trifecta: 140,95 Superfecta: 404,75. Doble Perfecta: 278,73. Ret.: 09.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|GUAPACHOSA (3)
|55-1
|ALE. BRICEÑO
|76,81
|2
|Preciosa Dolores (1)
|53
|F.J. García
|-
|3
|Gran Suseh (6)
|53,5
|O. Guedez
|-
|4
|Oriana Trevisson (5)
|55,5-4
|J. Rijo
|-
|5
|La De Carlazo (8)
|55-4
|J. Vásquez
|-
Entrenador: José Carfunjol Ganador: 76,81 Place: 67,51 y 172,14 Exacta: 303,74 Trifecta: 292,97 Superfecta: 893,49
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|BRIANNA (4)
|56
|F. QUEVEDO
|145,99
|2
|Camila Alejandra (2)
|55
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|La Batalladora (7)
|56-4
|J.D. Calicho
|-
|4
|Amatista (5)
|55-3
|C. Brito
|-
|5
|Estrella Morena (1)
|56-4
|J. Andarcia
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 145,99 Place: 70,45 y 158,91. Exacta: 644,78 Trifecta: 811,48 Superfecta: 655,10
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|SOLSADO DEL REY (2)
|53
|F. QUEVEDO
|76,76
|2
|North Music (9)
|55
|O. Guedez
|-
|3
|American White (10)
|55
|W. Véliz
|-
|4
|Trago Amargo (3)
|55
|J.G. Hernández
|-
|5
|My Trusting Mate (5)
|55
|Ale. Briceño
|-
Entrenador: Ganador: 76,76 Place: 102,16 y 769,60 Exacta: 1.850,06 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|DEEPT LOVE (12)
|53
|M. IBARRA
|85,26
|2
|Enchanted Moon (3)
|53
|F. Quevedo
|-
|3
|Luz Del Valle (4)
|56-3
|J. Moncada
|-
|4
|Matemática (6)
|52,5-3,5
|Y. Caguado
|-
|5
|Queen Mother (11)
|53-3
|F. Márquez
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 85,26 Place: 90,98 y 137,96 Exacta: 398,48 Trifecta: 266,06 Superfecta: 929,14. Triple Apuesta: 480,09 Súper Pool de 4: 1.252,93. Doble Perfecta. 4.744,,41. 5y6 nacional *5* (17.458) Bs. 205,67. 5y6 nacional *6* (5.961) Bs. 2.324,68. Loto Hípico. 542,95. Ret.: 07.