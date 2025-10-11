Alejandro Briceño jinete venezolano consigue el grado de profesional

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

Alejandro Briceño se gradúa como jinete profesional

El jinete Alejandro Briceño se convierte en jinete profesional durante la jornada del sábado 11 de octubre, cuando conduce al ejemplar Guapachosa hasta el parque de vencedores para el entrenador José Carfunjol, en la programación ofrecida por el hipódromo Nacional de Valencia (HiNaVa).

La sexta carrera del día, destinada a ejemplares debutantes o no ganadores de yeguas de tres años en adelante, Guapachosa, una yegua de cuatro años que es hija de Lord Trendor con Nemesis por Documentary, partió disparada al frente. Controlada por su jinete Briceño, estableció los parciales de la carrera en 24.4 y 48 flat.

Guapachosa, que portaba los colores del stud "Exelso", llegó a la meta de manera muy fácil, sin poner en peligro a su jinete Alejandro Briceño, quien ahora es profesional; pasó corriendo por encima de sus competidores con 13 cuerpos de ventaja sobre Preciosa Dolores, que fue la segunda. Para una distancia de 1.200 metros, el tiempo de la prueba fue de 76”.

Como se mencionó al principio, esta victoria fue la primera de Alejandro Briceño en la semana y su número 60 a lo largo de su vida, lo que le otorga el estatus de jinete profesional. Para su entrenador José Carfunjol fue la segunda de la tarde.

Guapachosa, nacida y criada en el haras Monumental, sale del grupo de perdedores en su presentación 12. En la taquilla dejó un pago de Bs. 76,81 a ganador.