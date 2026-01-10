Posibles alineaciones: El tablero de ajedrez entre Xabi Alonso y Hansi Flick

Suscríbete a nuestros canales

Para la gran final de la Supercopa de España que se disputará mañana, domingo 11 de enero de 2026, en el King Abdullah Sports City de Yeda, los onces iniciales presentan varias incógnitas clave, especialmente en el frente de ataque de ambos equipos.

Estas son las alineaciones probables basadas en los últimos entrenamientos y el estado físico de los jugadores:

Real Madrid (Entrenador: Xabi Alonso)

El conjunto blanco llega condicionado por las molestias físicas de sus estrellas, pero con la intención de salir con todo lo disponible.

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Fede Valverde (en el lateral ante las bajas), Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras.

Mediocampo: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham.

Delantera: Rodrygo (confirmado como recuperado), Vinícius Júnior y la gran duda: Kylian Mbappé o Gonzalo García. Se espera que Mbappé fuerce para ser titular.

FC Barcelona (Entrenador: Hansi Flick)

El Barça, que viene de golear 5-0 al Athletic en semifinales, mantiene dudas sobre la titularidad de su referente ofensivo y la gestión de sus nuevos fichajes.

Portería: Joan García.

Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín (o Eric García) y Alejandro Balde.

Mediocampo: Frenkie de Jong, Pedri y Fermín López (o Dani Olmo).

Delantera: Lamine Yamal, Raphinha y la duda en punta entre Robert Lewandowski o Marcus Rashford, con Ferran Torres como alternativa sólida tras su buen desempeño en semis.

Puntos clave a seguir:

El "Factor Mbappé": Aunque ha entrenado con el grupo, el Real Madrid decidirá a última hora si inicia el partido o espera su oportunidad en el banquillo para evitar una recaída de su esguince.

La apuesta por Rashford: Tras las noticias sobre su posible fichaje permanente, el inglés busca consolidarse en el once de gala de Flick para este tipo de escenarios.

Bajas en defensa: El Madrid sigue sufriendo en el eje de la zaga, lo que obliga a Valverde a retrasar su posición y a Asencio a asumir galones de titular en un Clásico.

Este intenso clásico tomará las pantallas de Meridiano Televisión a partir de las 2:00pm, donde podrás disfrutar cada uno de los goles y la coronación del campeón de España.