Real Madrid con problemas serios para la final de la Supercopa

El Real Madrid selló su pase a la final de la Supercopa de España tras vencer al Atlético de Madrid por 1-2 en la semifinal disputada en Arabia Saudí, aunque el esfuerzo pasó factura. Varios jugadores blancos terminaron el encuentro con molestias físicas, algunos acalambrados y otros con leves cojeras. La situación de Jude Bellingham llamó la atención por lo visible de sus molestias, aunque el club no ha comunicado ningún problema físico del inglés.

El caso más preocupante es el de Antonio Rüdiger, quien se retiró claramente lesionado y tiene prácticamente descartada su presencia en la final del domingo ante el Barcelona. El central alemán firmó un buen partido, especialmente en la dura batalla física dentro del área, donde tuvo que medirse con Sorloth. Sin embargo, las molestias aparecieron y fue sustituido en el minuto 68, con el club confirmando tras el encuentro que su participación en la final es muy poco probable.

En ese mismo momento también fue reemplazado Raúl Asencio, lo que obligó a Xabi Alonso a reorganizar por completo la defensa. La zaga madridista terminó conformada por Valverde, Tchouameni, Carreras y Mendy, una línea defensiva atípica en la que solo Mendy actuó en su posición natural.

Real Madrid deberá inventarse para la final

Las lesiones del defensor alemán deja en un momento apremiante a los merengues, que deberán inventárselas para presentar el mejor equipo posible ante el Barcelona, que viene de golear de forma contundente (5-1) a Athletic Club en la primera semifinal.

La posible baja de Rudiger dejaría a Huijsen como principal aspirante a ocupar su posición, pero llegará con poca actividad tras no ver ni un minuto ante el Atleti después de perderse el primer partido de 2026, ante el Betis, por lesión. Otra alternativa podría ser David Alaba, quien se encuentra en su últimos meses con los blancos, sin embargo, esa posibilidad suena a descarte, ya que prácticamente no ha sido de la partida para el entrenador español.

De cara al duelo frente a los culés, el próximo domingo 11 de enero en Yeda, todo indica que Tchouameni y Carreras serán los encargados de protagonizar la línea de centrales, siendo el último de ellos, el de más duda teniendo actuaciones buenas y otra no tanto en la actual campaña, pero por cuestiones de enfermería ha recibido más oportunidades en la mencionada posición.