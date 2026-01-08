La pizarra de Xabi Alonso: XI oficial de Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Xabi Alonso no deja de sorprender. En la previa de una jornada crucial, el técnico tolosarra ha confirmado un once inicial que es toda una declaración de intenciones: confianza ciega en la cantera y una estructura flexible que busca dominar desde la polivalencia.

El sello de Xabi: Defensa de autor

Fiel a su capacidad para reinventar roles, Alonso desplaza a Fede Valverde al carril derecho, buscando esa profundidad y retorno que tanto exige en su sistema. Pero lo que realmente define esta alineación es la apuesta por la "Generación 2005-2006". La muralla joven compuesta por Raúl Asencio y Dean Huijsen en el centro de la zaga es la apuesta más arriesgada; con ellos, Xabi busca una salida de balón limpia y académica, algo innegociable en su libreto. En la banda opuesta, Álvaro Carreras se presenta como un puñal por la izquierda, clave para estirar el campo y dar amplitud al ataque bajo la vigilancia del siempre fiable Thibaut Courtois en la portería.

El motor: Músculo y precisión en la medular

En la sala de máquinas, el técnico confía en el despliegue físico y técnico de Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Esta dupla francesa no solo garantiza la recuperación de balones, sino que establece el escenario ideal para que Jude Bellingham actúe con libertad absoluta. El inglés, bajo la tutela de Alonso, se ha convertido en un llegador letal que sabe explotar los espacios mientras sus compañeros en el eje guardan la ropa y aseguran la presión tras pérdida.

Gonzalo García: El '9' que Xabi ha moldeado

La gran noticia es la titularidad de Gonzalo García. El canterano ha convencido a Xabi Alonso por su inteligencia táctica y su capacidad para asociarse de espaldas, funcionando como el anclaje que permite a Vinícius Jr. y Rodrygo volar por las bandas con movilidad constante. En este esquema, Gonzalo no es solo un rematador, sino la pieza que cohesiona el ataque y facilita que la pegada de élite de los brasileños castigue a la defensa rival.