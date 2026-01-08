Real Madrid: Xabi Alonso apunta a este central alemán

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid ha visto como una plaga de lesiones los lleva azotando desde la temporada pasada. Xabi Alonso espera limitar esa situación para la próxima temporada fichando a un central alemán. Es un jugador que es de su agrado y conoce bien por su pasado en Bayer Leverkusen.

Xabi apuesta fuerte por Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund. Sería una incorporación en el próximo mercado de verano 2026-27. Según Bild (diario alemán), el jugador aparece cada vez más cerca del club blanco, en medio de negociaciones abiertas por su contrato vigente hasta 2027.

El Dortmund valora su salida por encima de los 50 millones de euros, consciente del riesgo de perderlo gratis si no logra renovar. Aunque el club insiste en extender su vínculo, el defensor duda sobre su futuro, lo que alimenta la expectativa en torno al interés del Real Madrid.

Real Madrid preocupado por la zona defensiva

A lo largo de los últimos 25 años la zona defensiva es la que más problemas ha ocasionado al Real Madrid. A pesar de eso, se ha contado con defensores élite como Ramos, Varane, Pepe, entre otros. Jugadores que gozaban de buena salud física, regularidad y rendimiento.

En los últimos años las lesiones de Militao, Alaba, Rudiger, entre otros han llevado a una búsqueda importante para reforzar la zona defensiva. Xabi Alonso considera que Schlotterbeck encaja en su idea de rotación junto a Huijsen y Asencio, aportando salida de balón y solidez aérea.

Alonso conoce al central alemán de 26 años tras enfrentarlo cuando entrenaba al Bayer Leverkusen. Un jugador capaz de liderar la defensa, salir con la pelota jugada, marcar goles y darle continuidad y regularidad al once del Madrid. Solo queda esperar si se logra finiquitar la operación en verano.