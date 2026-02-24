MLB: ¿Cómo va la carrera entre los peloteros venezolanos activos con más jonrones?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas se perfila como otra muy productiva para los peloteros venezolanos, quienes esperan seguir aumentando sus registros de por vida, en especial aquellos tres que sobresalen entre los más jonroneros: Eugenio Suárez, Salvador Pérez y José Altuve.

Jonrones en franco ascenso

De las tres figuras mencionadas, solo Geno iniciará esta zafra con un equipo distinto al del año pasado, aunque un viejo conocido para él. Recordemos que volverá a defender el uniforme de los Rojos de Cincinnati, con quienes jugó entre 2015 y 2021.

Por su parte, tanto Salvy como Astro Boy asumirán su liderazgo -una vez más- con Reales de Kansas City y Astros de Houston, respectivamente. Incluso, hablamos de dos peloteros que son insignias de sus organizaciones, algo que continúa consolidándose año tras año.

Ahora bien, como muchos ya saben, Eugenio Suárez, Salvador Pérez y José Altuve son los tres peloteros venezolanos activos con más jonrones en la MLB. Y es que para este año, entre sus objetivos personales aparece el extender su poder en dicho apartado para tratar de escalar más posiciones.

En el caso de Geno (325 jonrones), su próxima víctima es Andrés Galarraga (399) y el segundo puesto de la lista entre criollos, solo que para ello seguramente necesitará al menos dos temporadas como mínimo.

Para Salvy (303), su único rival es el mismo Eugenio, pues tras finalizar la campaña 2025 asumió el cuarto lugar tras dejar atrás la cifra de Magglio Ordoñez (294).

Finalmente, Altuve (255) tiene un largo camino por delante para unirse al club de los 300 jonrones. Además, para conseguirlo primero deberá superar las cifras de Bob Abreu (288) y de Magglio.