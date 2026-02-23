MLB: Así fue la primera carrera impulsada de Luis Arráez con Gigantes de San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez apenas tardó par de días para empezar a producir carreras con los Gigantes de San Francisco. Y es que en la jornada de Spring Training de este lunes, el venezolano volvió a demostrar porqué es uno de los mejores bateadores de la actualidad en las Grandes Ligas.

Arráez en modo Gigante

A pesar de que fue víctima de un ponche en la primera entrada, Luis Arráez volvió a la carga en su segunda aparición en el plato, en el tercer inning. Allí, en cuenta desfavorable de 1 y 2, puso en juego un lanzamiento lejos de la zona de strike y lo envió con dirección al jardín derecho, lo suficientemente lejos para que Harrison Bader anotara desde la intermedia.

Vale recordar que en su debut en estos entrenamientos primaverales, el pasado domingo, ligó de 3-1. Este es el octavo Spring Training de su carrera y el cuarto con un uniforme nuevo.