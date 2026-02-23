Tarik Skubal le da una pésima noticia a Estados Unidos para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol no deja de generar noticias negativas en lo que a la participación de jugadores se refiere. En esta ocasión, Tarik Skubal, estelar lanzador de Estados Unidos y vigente Cy Young de la Liga Americana, anunció que su participación en el Clásico Mundial será bastante corta.

De hecho, Skubal confirmó que solamente lanzará un compromiso durante el evento. Este juego se espera que sea el del sábado 7 de marzo, cuando Estados Unidos se mida al conjunto de Gran Bretaña. Luego de actuar en este duelo, el zurdo volverá al campamento de Tigres de Detroit, para continuar con su trabajo en el Spring Training.

Tarik Skubal por solo un juego

Este lunes 23 de febrero, el ganador de los últimos dos Cy Youngs de la Liga Americana, Tarik Skubal, confirmó que el plan para él durante los entrenamientos primaverales solo contempla que realice una apertura en el Clásico Mundial de Beisbol con Estados Unidos.

"Estoy intentando hacer ambas cosas, lanzar para el equipo estadounidense, pero entiendo la necesidad de estar aquí (Detroit) con estos chicos y prepararme para la temporada. Creo que es lo mejor de ambos mundos en ese aspecto, y estoy agradecido de que me hayan dado la oportunidad", dijo el serpentinero.

Tarik Skubal se medirá el 7 de marzo a Gran Bretaña, equipo que tiene toleteros interesantes como Jazz Chisholm Jr., Nate Eaton o Trayce Thompson. Si bien será un duelo divertido de ver, la noticia de que el mejor lanzador de la actualidad solo actúe en un compromiso es otro golpe duro para el torneo.