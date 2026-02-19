MLB: Prospecto nacido en la Colonia Tovar brilla con cuadrangular ante Tarik Skubal

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace muchos años, Venezuela se ha convertido en una fuente inagotable de peloteros para el mejor beisbol del mundo: las Grandes Ligas. Desde casi todas las regiones de nuestro país han surgido grandesligas de alto nivel, sin embargo, constantemente aparecen nuevos sitios en este listado, algunos de ellos bastante curiosos.

Por ejemplo, en la actualidad, hay un prospecto realmente interesante que sueña con llegar a Las Mayores: Josué Briceño. Este receptor de los Tigres de Detroit es oriundo de un famoso y pequeño poblado venezolano que todavía no tiene a su primer 'bigleaguer', como lo es la Colonia Tovar.

Al ser una pequeña parte de Alemania en Venezuela, uno esperaría que, en efecto, la Colonia Tovar no es una zona que pueda producir un pelotero de alto nivel. Pero contra todo pronóstico, Josué Briceño va en muy buen camino rumbo a cumplir ese sueño, y en su llegada al Spring Training de 2026 demostró de lo que está hecho, al conectarle un cuadrangular al que tal vez sea el mejor pitcher del mundo: Tarik Skubal.

Skubal sufre el poder de Josué Briceño

Según reportaron los periodistas Evan Petzold y Chris McCosky, quienes cubren diariamente a Detroit, el venezolano Josué Briceño, de tan solo 21 años de edad, logró conectar un cuadrangular en un live BP ante el dos veces Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, quien es posiblemente el mejor lanzador de la actualidad.

El actual prospecto número tres de los Tigres de Detroit sigue en medio de lo que ha sido un crecimiento sensacional con el madero, luego de una temporada 2025 en la que bateó para .266/.383/.500/.883, con 20 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas entre Clase A fuerte y Doble A.

Sin duda, las señales que da Josué Briceño son positivas, y lo acercan a ser el primer nativo de la Colonia Tovar en llegar a las Grandes Ligas. "Tenía que viajar dos horas para entrenar. Ser el primero significaría mucho para mí", comentó. Una historia para tener en cuenta durante 2026.