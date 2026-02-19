MLB: ¿Qué esperar de Shohei Ohtani como pitcher en 2026?

Shohei Ohtani volverá al montículo de Dodgers de Los Ángeles a tiempo completo en 2026. El pelotero japonés está totalmente recuperado de su cirugía Tommy John, con ganas de lanzar. De hecho, en el Spring Training se le vio con un comando élite y una recta para sorprender.
Ohtani sorprendió en sus juegos de playoffs en 2025. Sin embargo ¿Qué podemos esperar de él como pitcher en 2026? La realidad es que Dodgers lo limitará a 20 juegos o 150 entradas en la campaña. Además, tendrá entre 6 a 7 días de descanso, priorizando evitar una recaída.
Shohei podrá cumplir con su rol de pitcher, pero con una rotación élite, el japonés tendrá un rol terciario. Estará detrás de: Yamamoto, Snell, Glasnow y probablemente Roki Sasaki. Podrá ser lanzador, pero sin descuidar que es bateador designado donde ha brillado año a año.
Dodgers y su plan para evitar problemas con Shohei Ohtani
Dodgers de Los Ángeles cuenta con una rotación letal para 2026: Yamamoto, Snell, Glasnow, Sasaki, Sheehan, Miller y Ohtani. Con eso en mente, Dave Roberts podrá jugar con el tiempo de juego dentro de las 20 aperturas programadas para Shohei, priorizando enfrentamientos favorables.
El objetivo es que el japonés actúe como un seguro de vida: asegurando victorias contra rivales accesibles y guardando su mejor versión para cerrar series determinantes. Con este blindaje físico, Dodgers busca que Ohtani llegue a postemporada fresco para un rol más importante.
Con menos de 150 entradas, se garantiza que su 'sweeper' y su recta estén en plenitud; con la idea de buscar el tricampeonato en de Serie Mundial 2026. Un plan que si el japonés no se lesiona, será el arma secreta de un equipo armado para convertirse en una súper dinastía.
Proyección de Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles en 2026
Shohei Ohtani y su proyección a nivel de pitcheo no está clara para Baseball-Reference, pero ofensivamente si presenta números interesantes. En esa línea, no va a decaer con respecto a lo que ha mostrado en años anteriores, explotando su potencial para ser MVP.
Proyección de Ohtani en 2026:
- 543 turnos, 113 anotadas, 157 hits, 27 dobles, 6 triples, 44 jonrones, 97 impulsadas, 27 bases robadas, 83 boletos, 151 ponches, .289 promedio, .385 OBP, .604 SLG, .990 OPS