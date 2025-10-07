MLB: Blake Snell y el récord que ningún lanzador ha tocado en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Blake Snell se ah convertido en uno de los lanzadores más letales de Grandes Ligas en los últimos años. Su apellido es sinónimo de strike y de un rendimiento superlativo de manera regular. Su última actuación frente a Phillies de Philadelphia agregó un récord a su fantástico curriculum.

Snell tuvo una brutal y dominante actuación contra Phillies en el Juego 2 de la Serie Divisional. El encuentro lo ganó Dodgers de Los Ángeles 4-3, en un encuentro marcado por los detalles. Por si fuera poco, Blake alcanzó un récord nunca visto en la historia de la postemporada.

Blake Snell es el primer lanzador en lograr 4 aperturas en postemporada con 9+ ponches y 2 o menos hits permitidos. Es la mayor cantidad para cualquier lanzador en la historia de la postemporada de MLB. Dodgers con el triunfo se pone 2-0 en la serie con opciones de terminarla en casa.

Las 4 aperturas estelares de Blake Snell en postemporada

Blake Snell no ha tenido una gran temporada regular con Dodgers de Los Ángeles en 2025. Sin embargo, en esta postemporada está literalmente intratable; gracias a un entendimiento de la zona de strike superlativa, pero además, a un comando de pitcheos que está dominando a sus rivales.

Aperturas estelares de Blake Snell en postemporada

29-09-20: Rays 3-1 Azulejos | 5-2 EL, 1 H, 2 BB, 9 SO

21-10-20: Rays 6-4 Dodgers | 4-2 EL, 2 H, 2 CL, 1 HR, 4 BB, 9 SO

27-10-2020: Rays 1-3 Dodgers | 5.1 EL, 2 H, 1 CL, 9 SO

06-10-2025: Dodgers 4-3 Phillies | 6.0 EL, 1 H, 4 BB, 9 SO

Números de Blake Snell en su carrera en postemporada

Blake Snell en postemporada tiene un rendimiento superlativo y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Con marca de 6-3, ha guiado a Rays de Tampa Bay hasta una Serie Mundial con final triste para él. Ahora con Dodgers busca revancha de un título que se le resistió.

Números de Snell en postemporada:

- 13 juegos, 6-3, 1 salvado, 61.2 entradas, 43 hits, 20 carreras limpias, 7 jonrones, 28 boletos, 79 ponches, 2.92 efectividad