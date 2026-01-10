LVBP

Mira los juegos pautados para este sábado en el Round Robin de la LVBP

Con estos encuentros se completará el 25% de la etapa de Round Robin 

Por

Meridiano

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 12:39 am
Mira los juegos pautados para este sábado en el Round Robin de la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional siguen aumentando y todo está listo, para presenciar una nueva jornada. Por ende, te mostraremos los choques pautados en este sábado, 10 de enero, fecha en la que se dará por completado el 25% del Round Robin.

NOTAS RELACIONADAS

La novena que tendrá su día libre, será la única que no había descansado, Caribes de Anzoátegui. Mientras que el duelo en Margarita se repetirá y Maracaibo tendrá pelota por primera vez este año.

Juegos para hoy en la LVBP: 

-Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia a las 5:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

-Cardenales de Lara vs Bravos de Margarita a las 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

Cabe destacar, que todavía no se confirman los lanzadores abridores por parte de ninguna novena.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo LVBP Rob Manfred Romantic Warrior
Sabado 10 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol