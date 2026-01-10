Mira los juegos pautados para este sábado en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional siguen aumentando y todo está listo, para presenciar una nueva jornada. Por ende, te mostraremos los choques pautados en este sábado, 10 de enero, fecha en la que se dará por completado el 25% del Round Robin.

La novena que tendrá su día libre, será la única que no había descansado, Caribes de Anzoátegui. Mientras que el duelo en Margarita se repetirá y Maracaibo tendrá pelota por primera vez este año.

Juegos para hoy en la LVBP:

-Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia a las 5:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

-Cardenales de Lara vs Bravos de Margarita a las 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

Cabe destacar, que todavía no se confirman los lanzadores abridores por parte de ninguna novena.