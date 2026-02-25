Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 25 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 25 de febrero, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:47 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, arena (1:47 p.m. VEN)

Tator Made (4) olviden su más recientes, acá dije y paga bien .

olviden su más recientes, acá dije y paga bien Miguel's Belle (5) tiene la mejor forma reciente y parece estar lista para triunfar .

tiene la mejor forma reciente y parece estar lista para triunfar Thee New Beginning (1) terminó tercero la última vez y podría decidir.

Segunda carrera: 1.400m, arena (2:17 p.m. VEN)

CAURA (4) baja de categoría y podría demostrar ser demasiado buena si se esfuerza en un equipo más fuerte. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Tercera carrera: 1.200m, arena (2:47 p.m. VEN)

Rolling On (1) tiene velocidad como para ganar desde la partida .

tiene velocidad como para ganar desde la partida Just Relax (7) podría recuperarse y conseguir la victoria .

podría recuperarse y conseguir la victoria Ikigai (3) ha estado en buena forma y es otro a considerar.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (3:17 p.m. VEN)

Awesome Pic (2) lote muy discreto. Se le puede presentar y pagar bien .

lote muy discreto. Se le puede presentar y pagar bien Timely Reward (8) estuvo a punto de ganar la última vez y podría mejorar .

estuvo a punto de ganar la última vez y podría mejorar Jokes Up (1) ganó con fuerza en su última salida y se posiciona como el principal peligro.

Quinta carrera, 1.700m, grama (3:47 p.m. VEN)

Opera De Ravel (4) demostró ser prometedora al quedar segunda en una carrera más fuerte la última vez y podría demostrar ser demasiado buena .

demostró ser prometedora al quedar segunda en una carrera más fuerte la última vez y podría demostrar ser demasiado buena Reality Star (7) seguirá mejorando en este lote.

seguirá mejorando en este lote. Vronti (5) podría ser una amenaza de nuestra primera opción.

Sexta carrera: 1.664m, arena (4:17 p.m. VEN)

XY Prime (5) se ubicó recientemente en una carrera de mayor categoría .

se ubicó recientemente en una carrera de mayor categoría Digital Ops (5) baja de categoría y podría recuperarse de su mala racha anterior .

baja de categoría y podría recuperarse de su mala racha anterior Twilight Dancer (4) venció hace dos carreras y se nos agrada para decidir.

Séptima carrera: 1.700m, grama (4:50 p.m. VEN)

Smiling Ellie (10) baja de categoría y tiene un buen apronte para esta carrera.

baja de categoría y tiene un buen apronte para esta carrera. Dynamic Actress (2) tuvo una victoria impresionante la última vez y parece estar bien para repetir el éxito .

tuvo una victoria impresionante la última vez y parece estar bien para repetir el éxito No Mo Cookies (9) corrió bien en una competencia más fuerte recientemente y podría ser un desafío.

Octava carrera; 1.300m, arena (5:25 p.m. VEN)

World Wide Web (13) ha estado llamando a la puerta y tiene una alta calificación, insistimos

ha estado llamando a la puerta y tiene una alta calificación, insistimos Ashryver (1) a considerar después de un sólido desempeño la última vez.

a considerar después de un sólido desempeño la última vez. Lovethisbizz (9) baja de categoría y podría ser el ganador.

Novena carrera; 1.700m, grama (5:55 p.m. VEN)