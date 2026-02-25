Carabobo gana en Chile y hace historia en Copa Libertadores

Suscríbete a nuestros canales

El 24 de febrero quedará marcado en las páginas doradas del Carabobo FC, que fue a Chile a terminar la tarea ante Huachipato -tras ganar en la ida 1-0- y regresará a Venezuela con un boleto a la Fase 3 de la Copa Libertadores, luego de conseguir otro triunfo en vuelta.

Los criollos alcanzaron derrotar a domicilio 1-2 a su rival en el Estadio Huachipato-CAP Acero, dejando constancia de un triunfo histórico, que sirve a la institución para avanzar por primera vez en una fase eliminatoria de este torneo.

Los goles por el equipo venezolano llevaron la autoría del internacional vinotinto, Eric Ramírez, quien abrió el marcador al minuto 29', y luego Edson Tortolero firmó una auténtica perla de videoteca, tras clavar en un ángulo su ejecución de tiro libre al 42'.

¿Qué le espera a Carabobo para la siguiente instancia?

Este triunfo tiene tintes históricos no solo para Carabobo como institución, sino que también agrega un hecho memorable para todo el Futve, tras convertirse en el segundo equipo venezolano en ganar sus dos partidos en una serie de Copa Libertadores.

Hasta el momento, el único otro club criollo que podía ufanarse de ese logro era Monagas, que hizo lo propio durante el 2025 contra su rival, el Defensor Sporting.

Lo siguiente para el cuadro 'granate' será esperar su rival en la siguiente ronda, uno que saldrá de la llave que disputan Sporting Cristal (Perú) y 2 de Mayo (Paraguay).

A su vez, Carabobo volverá a la acción este fin de semana en la Liga Futve, en la que tiene previsto recibir en el Polideportivo Misael Delgado al Caracas FC, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada del certamen local.