Denuncian al influencer Gianpiero Fusco “El tigre” por maltrato animal

Usuarios en redes sociales han denunciado a Gianpiero Fusco “El Tigre” por maltrato animal, luego de que se viralizara varios videos donde pone en riesgo la biodiversidad de Venezuela con prácticas inadecuadas.

En el clip difundido se muestra al influencer intervenir de manera violenta contra la fauna silvestre al extraer de su hábitat a un réptil pequeño para crear contenido en sus plataformas digitales con más de un millón de seguidores.

El animal intentó zafarse de las manos de Fusco mientras este lo sujeta más fuerte, lo que ocasionó que el ovíparo lo mordiera. Luego de varios minutos luchando por su vida, el reptil logra regresar al agua.

Gianpiero se come a un roedor vivo

Hace pocos días, Gianpiero Fusco “El Tigre” generó la furia de los internautas tras publicar un video donde se come vivo a un pequeño ejemplar. El material de solo unos segundos se evidencia al animal en un plato y luego es sumergido en una taza de lo que parece ser café, para luego entrar en la boca del influencer.

Varios usuarios hicieron una campaña para denunciar la publicación en TikTok, y pocos días después fue eliminada de su cuenta.

Usuarios descargan su furia

Organizaciones y proteccionistas de animales han alzado su voz en contra de las prácticas de Gianpiero Fusco “El Tigre” con animales haciendo eco en redes sociales.

De igual manera, internautas se han unido por la indignación con respecto al video con el ejemplar del réptil y denunciando al influencer.