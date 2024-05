El bochornoso momento que vivió "El Tigre" Gianpiero Fusco en la Liga Monumental

El influencer venezolano Gianpiero Fusco, mejor conocido entre sus seguidores como "El Tigre", protagonizó un bochornoso momento que lo dejaría fuera de la Liga Monumental de Venezuela, el hecho rápidamente se convertiría en tendencia en las redes sociales.

El polémico instante sucedió en el enfrentamiento entre Patacones FC y FC CLX, cuando el creador de contenido pretendía entrar a la cancha de juego sin camisa, descalzo y usando unos lentes de sol, rápidamente el árbitro principal del partido Cristobal Soria lo expulsó.

“Al fútbol se le respeta, con la pelota, los escudos y las camisetas no se juega. Saltar al terreno sin la indumentaria deportiva en orden, sin camisa y sin zapato conmigo eso no va. Yo lo entiendo como una falta de respeto y lo he cortado. Le advertí al entrenador de que eso no vuelva a pasar” ,fue la declaración final de Soria.

Tanto los espectadores como los seguidores de la Liga quedaron sorprendidos ante la actuación de Fusco por su inesperada aparición en el terreno de juego, este hecho generó opiniones divididas en las redes sociales, alegando que el "El Tigre" no está acto para este tipo de encuentros, otros criticaron la actuación de la Liga Monumental por dejarlo participar.

Recordemos que, el pasado 26 de marzo, el influencer fue develado como parte de esta nueva propuesta dentro del fútbol venezolano "La Liga Monumental tendrá un Tigre en la cancha" fue la bienvenida de Gianpiero Fusco, quien se unió al equipo marabino Patacones FC.

En lengua de todos

Conocido por sus controversias en el mundo 2.0, más que por su talento, el horiundo de Portuguesa ha estado en boca de todos por consumir carne cruda, estilo de vida que muestra en su cuenta de TikTok.

Según Gianpiero, consumir alimentos en su estado natural ayuda a mantener el físico y ha compartido distintas recetas, práctica que desató una ola de comentarios en su contra, sin embargo, recalca que no está obligando a nadie a hacerlo. El criollo, desde el 2013 dio sus primeros pasos en el mundo Fitness, destacando sus prácticas de Calistenia.