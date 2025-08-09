Vanessa Senior habla de la violencia doméstica que vivió: "Tenía la cara rota"

Suscríbete a nuestros canales

La comediante venezolana, Vanessa Senior, vuelve a ser noticia y no precisamente por su cuestionable comportamiento en redes sociales. En esta ocasión, la venezolana muestra otra cara al reconocer que fue una mujer maltratada.

En un nuevo episodio de "Hasta que nos callen", un espacio conducido por José Manuel Suárez, Senior recordó aquella relación en la que fue víctima de violencia doméstica, aunque no mencionó el nombre de su agresora.

Vanessa Senior reconoce el maltrato

Durante la conversación con el actor, la también cantante confesó: "Viví muchas cosas fuertes. Terribles. Terribles a nivel de violencia doméstica". De igual forma, admite que, esa situación provocó un cambio en su actitud "altanera", como se ha mostrado en las plataformas digitales.

"Cuando te enfrentas verdaderamente a alguien violento uno baja la guardia y dice: 'la vida es más que esto'", agregó. "A mí me tocó vivir una situación muy difícil y complicada que yo creo que cualquier ser humano que ha estado allí sabe de lo duro que estoy hablando", apuntó.

En medio de aquella fatídica situación, la humorista buscó refugio en Dios y dejó todo en sus manos: "Se lo dejas a Dios y te retiras. Pasas un ratico de rabia, un sofocón y dices: 'que se encargue él'".

El despertar de Vanessa

"Después que tenía la cara toda rota y me vi al espejo", fue la respuesta de la artista ante la interrogativa sobre lo que la hizo reaccionar frente a lo que vivía con esa mujer.

"Recordé a mi mamá 20 años atrás con sus típicas palabras: 'yo no te parí pa' esto'. Y dices: 'hey... ¿qué viene después de esto, pues? ¿O sea, que esta persona haga algo y me metan presa a mí por culpa de esta loca? Por ejemplo", aseveró.

Otro aprendizaje que le dejó esta mala experiencia es no juzgar a quien pasa por lo mismo, pues, entendió que, desde afuera todo se ve fácil, pero realmente nadie sabe el calvario que viven las víctimas.

"Ya uno simplemente calla y escucha, porque no simplemente tenemos que llegar a los golpes para entender de violencia doméstica, hay gente que no le han puesto una mano encima en años y todo pasa psicológicamente", consideró.

Aunque la creadora de contenido no especificó de quién hablaba, las especulaciones no tardaron en llegar resaltando sus relaciones más polémicas como la que tuvo con Djane Nany, Estrella Hurtado y su "matrimonio" con Nany Luna.