Debut de alta alcurnia: Nieta del legendario Curlin se estrena en la pista de La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus diversas redes sociales, ha dado a conocer los ejemplares inscritos para la próxima reunión de carreras, que se efectuará el domingo 28 de septiembre en La Rinconada.

A la altura de la segunda válida, la pista de La Rinconada se prepara para recibir a una nueva promesa, un potro con una genética envidiable que genera gran expectativa: Hijo de Cajun Breese en Astruggleforbeauty a su vez nieta del legendario Curlin. Esta purasangre llega con el peso de un pedigrí que lo conecta directamente con uno de los caballos más influyentes de los últimos tiempos en la hípica mundial.

Cabe destacar que en esta prueba en la que va realizar su debut oficial en la arena de Coche, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui buscó los servicios del jinete aprendiz Winder Véliz para que sea este el encargado de guiarla en el recorrido de 1.300 metros ante 10 enemigos en carrera.

La alazana Universal Joy (Usa) nace el 23 de abril del 2021 en Florida, realizó un total de cuatro actuaciones todas en el óvalo de Tampa Bay pero no pudo conseguir el triunfo.

Su padre Cajun Brreze corrió en 33 oportunidades para cuatro triunfos entre los recintos de Calder y Gulfstream Park para una producción de $246,860. La madre Astruggleforbeauty nunca realizó su debut en la pista.

El plato fuerte para Universal Joy (Usa) viene por la ascendiente materna del abuelo nada mas y nada menos que Curlin, un ejemplar que se retiró de las pistas con un impresionante récord de 11 victorias en 16 presentaciones, capaz de acumular una producción de ganancias que superó los $10.501.800.

Su trayectoria estuvo marcada por triunfos en algunas de las competencias más prestigiosas del calendario hípico. Entre sus victorias de Grado 1, destacan el Preakness Stakes, la Breeders' Cup Classic, el Woodward Stakes, el Stephen Foster Handicap y el Jockey Club Gold Cup, esta última en dos ocasiones. Su capacidad atlética y su indomable espíritu competitivo lo elevaron a la categoría de campeón.

Hasta el momento de acuerdo a las hojas de ajustes que emite el Instituto Nacional de Hipódromos el purasangre se encuentra alojado en la cuadra de Carlos Luis Uzcátegui y estos han sido sus más recientes trabajos.

Ejercicios: La Rinconada Próximo a Debutar Yegua

Sep 05: F. Puello Jr. E/P 14,2 27,2 40 53 (800) 66,4 2p 80,4 4p 96,2/ cómodo con remate de 13.

Sep 19: F. Puello E/P 15,3 28,2 40,4 (600) 53,4 2p 67,4/81,2// contenida extraordinaria con remate de 12.2.