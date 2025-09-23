Hija del ganador del Runhappy Santa Anita Derby (GI) debuta en La Rinconada: Un legado de campeones en la pista

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el hipódromo de La Rinconada celebra su trigésima séptima jornada de la temporada 2025, con un total de doce carreras emocionantes. Como es habitual, la séptima carrera dará inicio al 5y6 nacional, un juego que ha batido 23 semanas con récords consecutivos de recaudación este año.

En la segunda carrera del día, una de las competencias no válidas para el 5y6, se espera con gran interés el debut de la potranca Star of God (USA). Entrenada por Pedro Coronil y montada por el jinete Robert Capriles, esta potranca de dos años es una de las nuevas adiciones a las pistas venezolanas, habiendo llegado recientemente al país para competir en esta y las próximas temporadas.

Star of God (USA), nacida el 31 de enero de 2023 en Kentucky, es un vientre importado con una genealogía notable. Es hija de Rock Your World, un caballo que ganó en tres de sus siete actuaciones. Entre sus victorias destaca el Runhappy Santa Anita Derby (G1), una de las carreras más prestigiosas de Estados Unidos, que ganó el 3 de abril de 2021.

Adquirida por $10,000 en una subasta en Ocala, de Estados Unidos, a principios de 2025, esta potra hará su primera presentación oficial en las pistas, y se espera que demuestre el talento que ha heredado de su famoso padre.

En cuanto a la madre fue capaz de realizar diez actuaciones, pero sin poder conocer la victoria entre lo óvalos de Oaklawn Park y Gulfstream Park, a diferencia de su abuelo Wicked Strong fue un buen corredor capaz de dejar 3 triunfos en 19 actuaciones en la que destaca un primer lugar obtenido en el Twinspires.com Wood Memorial Stakes (GI) en el recinto de Aqueduct.

Ejercicios: Star of God (Usa) La Rinconada Potra

Sep 13 G.A. Barrios E/P 33 46,1 59,3 72,1 (1000) 85 2p 99,1/ muy cómoda con remate de 12,3.

Sep 20 R. Capriles E/S 14,3 26,4 38,4 50,3 62,3 (1000) 75,3 2p 89,1 4p 104,2/121,3// fenómena +15c Honey Time remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.