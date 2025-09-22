Templario busca su segunda victoria consecutiva y selectiva en el óvalo del Cabriales

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia, a través de sus redes sociales, ha publicado las inscripciones para la decimonovena reunión de la temporada, programada para el próximo sábado 27 de septiembre. La jornada contará con un emocionante programa de nueve carreras, con el Clásico Propietarios Valencianos como evento principal en su versión para machos.

Templario: Selectiva Caballo Hinava

La jornada sabatina tendrá nueve emocionantes carreras, que incluyen el Clásico “Propietarios Valencianos” en reconocimiento a todo esos hípicos de corazón que invierten en purasangres de carreras en el hipódromo del Hinava pero ahora en versión machos. Recordemos que esta misma prueba, pero con yeguas se convirtió en una vitoria para Paprika con la monta de Jaime Lugo.

Está selectiva se correrá en la tercera del programa para caballos de 3 y más años, con distancia de 2.000 metros, pautada para la 2:05 de la tarde y con un premio de 20.000 dólares a repartir.

Los participantes son: Templario con la monta de José Rivero, Moscabado con Jaime Lugo, My Father Antonio con la monta de Omar Guedez, Honor Ang Glory con Alejandro Briceño y cierra El de Valle por el puesto de pista catorce con la monta de Francisco Quevedo.

Análisis de los Candidatos: Un Pronóstico de Lujo

Las apuestas se inclinan a favor de Templario, un ejemplar que ha demostrado su poderío de manera contundente en su reciente debut en el óvalo de Valencia. Con una adaptación ya consolidada al hipódromo, muchos pronostican que su segunda presentación será una victoria fácil.

En segundo lugar, se destaca el castaño de ocho años Moscabado, pupilo de Carfunjol. Con un historial impecable, sus resultados hablan por sí solos. A pesar de su último traspié, la experiencia de su jinete, Jaime Lugo, que lo conoce a la perfección, lo convierte en un competidor imposible de descartar. Moscabado buscará revalidar su victoria en esta misma prueba del año pasado, en ese caso se impuso con un tiempo de 130 exacto en el recorrido.

Como tercer aspirante, El de Valle, un hijo de Big Prairie, se presenta como un caballo a tener en cuenta. Aunque aún no ha visitado el círculo de ganadores en Valencia, su pase a las manos del líder Francisco Quevedo podría darle un impulso decisivo. Si logra una buena partida, será un fuerte candidato en los metros finales de la carrera.

Ejemplares: Jinetes Carreras Selectiva

La competencia, con solo cinco participantes, promete ser una batalla pareja en la que tres jinetes de alto nivel provenientes del Hipódromo de La Rinconada darán un espectáculo de primer nivel para la afición. El Clásico Propietarios Valencianos se perfila como una de las carreras más emocionantes de la tarde sabatina.