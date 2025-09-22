El hipismo en Hinava: Una prueba selectiva destaca en la cartelera de nueve carreras en la reunión 19

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia se prepara para una jornada crucial este sábado 27 de septiembre. Con la publicación de las inscripciones, se ha confirmado un emocionante programa de nueve carreras, donde destaca el Clásico Propietarios Valencianos, una de las pruebas más importantes del año en su versión para machos.

El Clásico Propietarios Valencianos: Un Duelo de Titanes Hinava

Programada como la tercera competencia del día, el Clásico es una verdadera prueba de fuego para los mejores purasangres de 3 y más años. La exigente distancia de 2,000 metros y una jugosa bolsa de $20,000 garantizan un enfrentamiento de alto calibre que podría definir la temporada del ganador. Los aficionados anticipan una confrontación memorable, con estos ejemplares en la línea de partida:

Templario con José Alejandro Rivero

Moscabado con Jaime Lugo

My Father Antonio con Omar Guedez

Honor Ang Glory con Alejandro Briceño

El De Valle con Francisco Quevedo

Este año, la expectativa es aún mayor, ya que el campeón defensor, Moscabado, intentará revalidar su victoria del año pasado, una hazaña que lo colocaría en un lugar privilegiado en la historia del hipódromo valenciano.

Récords y Crecimiento en la Hípica Valenciana: 5y6

El entusiasmo de la afición se refleja en las cifras. De las 18 reuniones celebradas en Valencia este año, 16 han establecido nuevos récords de recaudación en el juego del 5y6 nacional. En la última reunión, la cifra alcanzó los 25.065.400 bolívares, un crecimiento considerable que subraya el éxito de la gestión actual y el respaldo incondicional del público hípico. El juego del 5y6 comenzará en la cuarta carrera con una nómina de diez yeguas de 3 y más años, que buscarán un premio de $9,600.

Las Estadísticas al Rojo Vivo

A medida que septiembre llega a su fin, la lucha por las estadísticas se intensifica. El entrenador Juan Carlos Pérez Pérez se ha posicionado como el nuevo líder, con 36 triunfos hasta la fecha, demostrando su excelente desempeño a lo largo de la temporada. Por su parte, el jinete Francisco Quevedo encabeza su división con 23 victorias, manteniendo una ventaja clave en la recta final.

Con los principales protagonistas luchando por el campeonato y la posibilidad de que se establezcan nuevos récords de recaudación, el Hipódromo de Valencia se consolida como un escenario clave del deporte hípico nacional.

La jornada de este sábado promete ser un reflejo del crecimiento y la pasión de la afición, anticipando una recta final de temporada que sin duda será inolvidable. El Cabriales, como se le conoce al hipódromo valenciano, demuestra una vez más por qué es un referente de victorias y emoción en el país.