Muere exvicepresidente del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Gran parte del fútbol español y a nivel institucional especialmente, lamenta el fallecimiento de una de las figuras más importantes que ha pasado por el FC Barcelona. La muerte de Carles Vilarrubí: el exvicepresidente del club ha fallecido a los 71 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por la gestión, el compromiso directivo y una estrecha vinculación con el deporte de élite.

Vilarrubí fue una figura discreta pero influyente, tanto en el ámbito futbolístico como en el empresarial a lo largo de los años. Su perfil combinó el rigor del mundo corporativo con una visión estratégica aplicada al deporte, lo que le permitió ocupar cargos de relevancia en diferentes instituciones a lo largo de varias décadas y en cada una de ellas, dejar un importante legado.

Carles Vilarrubí formó parte de la junta directiva del FC Barcelona durante distintas etapas, destacando especialmente por su labor como vicepresidente. Desde ese puesto, contribuyó a la modernización estructural del club y a estrategias que fueron exitosas en el futuro. Además, participó en decisiones clave en momentos de gran exposición mediática y deportiva para la institución culé.

FC Barcelona - Carles Vilarrubí

Más allá del FC Barcelona, Vilarrubí tuvo una presencia activa en organismos deportivos internacionales. Fue vicepresidente del Comité Olímpico Español y mantuvo una estrecha relación con el movimiento olímpico, defendiendo siempre la importancia del deporte como herramienta fundamental para la sociedad.

Su carrera profesional también estuvo ligada al mundo empresarial, donde ocupó cargos de alta responsabilidad. Estas dobles funciones, empresarial y deportiva, definieron un estilo de gestión basado en la planificación a largo plazo, respectivamente.

Finalmente, el fallecimiento de Carles Vilarrubí supone la pérdida de una figura relevante en la historia reciente del deporte español y del FC Barcelona. No es de extrañar que otros clubes dentro de LaLiga se pronuncien al respecto. Su legado permanece en las instituciones que ayudó a fortalecer y en el recuerdo de quienes compartieron con él responsabilidades y desafíos dentro y fuera de una cancha de fútbol.