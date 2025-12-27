FC Barcelona tiene esta cantidad de títulos en la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa de España ha sido, desde su creación, uno de los escenarios donde el FC Barcelona ha dejado una huella profunda en el fútbol nacional. Este torneo, que enfrenta a los campeones de LaLiga y la Copa del Rey, ha servido como escaparate del dominio blaugrana en distintas etapas de su historia y los ha ayudado a estar entre los más grandes de este deporte en general.

A lo largo de los años, el conjunto catalán ha sabido imponer su estilo en este certamen, convirtiéndolo en una de sus competiciones favoritas. Con un palmarés que refleja regularidad y jerarquía, el combinado culé ha sido protagonista tanto en los formatos clásicos a doble partido como en el actual sistema.

El FC Barcelona ha conquistado la Supercopa de España en 15 ocasiones, lo que lo convierte en el club más laureado del torneo. Su primera consagración se produjo en 1983, un título que sentó las bases de una relación exitosa con la competición.

¿Cuántas Supercopas de España tiene el FC Barcelona?

Durante la década de los noventa, el club azulgrana vivió uno de sus periodos más dominantes, sumando títulos en 1991, 1992, 1994 y 1996. Todas estas conquistas ayudaron al club a posicionarse como referencia tanto en España como a nivel europeo.

Asimismo, lograron quedarse con las ediciones de 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025, respectivamente. Para este nuevo año en 2026, tienen la oportunidad de seguir haciendo historia, gracias a que se van a enfrentar en semifinales el próximo 7 de enero al Athletic Club.

Finalmente, cada uno de estos títulos forma parte de un legado que refleja constancia, talento y una identidad futbolística innegable. La Supercopa de España ha sido, sin duda, un capítulo fundamental en la historia ganadora del FC Barcelona y que no quieren dejar de ganar en los próximos años.