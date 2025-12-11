Supercopa de España 2026 EN VIVO y GRATIS en Venezuela: fechas, horarios y dónde ver las semifinales y la final

Suscríbete a nuestros canales
Por Andrea Matos Viveiros
NOTAS RELACIONADAS
Arranca el año con la élite del fútbol europeo: Semifinales y final de la Supercopa de España. Los juegos se disputarán del 7 al 11 de enero. El torneo reunirá a cuatro gigantes del fútbol español: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.
Fechas y horarios de la Supercopa de España 2026
- Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero – 3:00p.m.
Barcelona vs Athletic Club
- Semifinal 2 – Jueves 8 de enero – 3:00p.m.
Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Gran Final – Domingo 11 de enero – 3:00p.m.
Los ganadores de cada semifinal lucharán por el primer título nacional del 2026. En caso de empate, no habrá prórroga: la definición será directamente por penales.
¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?
- Gratis por Meridiano Televisión (señal abierta)
- En HD por: SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go
Disfruta gratis, en vivo y en alta definición toda la emoción de la Supercopa de España 2026 por el canal de los especialistas en deportes.
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER