MLB: Mets de Nueva York tiene interés en adquirir a este venezolano

La temporada 2026 de la Major League Baseball puede traer grandes cambios para figuras venezolanas. Uno de los casos más llamativos es el del inicialista de los Cardenales de San Luis, Willson Contreras, que podría estar viendo acción con otra organización para continuar con su destacada carrera.

La semana pasada, la periodista Katie Woo informó que el estelar criollo estaría más abierto a un intercambio y dispuesto a renunciar a su cláusula de no intercambio completa, con la finalidad de conseguir un equipo más competitivo, tomando en cuenta que los Cardenales de San Luis están en medio de una reconstrucción.

En la actualidad y tomando en consideración los movimientos que se han realizado en las últimas horas dentro de la agencia libre, los Mets de Nueva York han expresado un serio interés en adquirir a Contreras para ser el reemplazo de Pete Alonso en la inicial, según fuentes de MLB.

¿Wilson Contreras en Nueva York?

Estas informaciones tienen mucho sentido, ya que el conjunto neoyorquino tiene que reaccionar lo más rápido posible tras perder a su primera base de los últimos siete años. El venezolano, que ya juega en la inicial a tiempo completo, cuenta con múltiples cualidades que encajaría a la perfección en la planificación del dirigente Carlos Mendoza.

En la temporada 2025, disputó un total de 135 compromisos, 490 turnos al bate, 70 carreras anotadas, 126 imparables, 31 dobles, un triple, 20 jonrones, 80 remolcadas, cinco bases robadas, 44 boletos y promedio ofensivo en .244.

Finalmente, que Willson Contreras esté dispuesto a cambiar de equipo a pesar de las cláusulas que tiene su contrato, demuestra su deseo de volver a lo más alto de la Gran Carpa y de ayudar a cualquier equipo que desee ganar la Serie Mundial, y el proyecto de los Mets de Nueva York puede encajar en sus exigencias.