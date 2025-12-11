El mercado de invierno arde: la puja por Freddy Peralta se intensifica

Suscríbete a nuestros canales

A medida que las Reuniones Invernales de la Major League Baseball (MLB) concluyen, el mercado de transferencias se centra en el abridor dominicano Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee. Según informes recientes, el interés de varios pesos pesados de las Grandes Ligas se ha intensificado notablemente, con la gerencia de Milwaukee recibiendo un aluvión de llamadas.

Equipos de alto perfil y aspirantes al título como los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, los Gigantes de San Francisco, los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston se encuentran entre los principales postores por los servicios del lanzador derecho de 29 años. Incluso los Mets de Nueva York han mostrado un fuerte interés. Un funcionario de los Cerveceros describió la actividad en torno a Peralta como "una buena semana", confirmando la alta demanda.

La joya de la rotación: un año de control y rendimiento de Cy Young

La razón detrás de este frenesí en el mercado es clara: Peralta viene de la que es quizás la mejor temporada de su carrera, cerrando el año 2025 con una impresionante efectividad de 2.70 y sumando 204 ponches en 176 entradas y dos tercios. Este rendimiento estelar lo llevó a conseguir el quinto lugar en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

Más allá de su rendimiento élite, el valor de Peralta como pieza de cambio reside en su situación contractual. El lanzador está entrando en su último año de control de equipo (la opción para 2026 fue ejercida, con un salario asequible de aproximadamente $8 millones), lo que lo convierte en un activo sumamente atractivo: un as comprobado y económico, aunque sea un alquiler de una sola temporada antes de la agencia libre en 2027.

El dilema del mercado pequeño: capitalizar el valor

El hecho de que los Cerveceros estén considerando desprenderse de su mejor lanzador después de una temporada exitosa (donde incluso lograron 97 victorias, un récord de la franquicia) es un reflejo de la histórica filosofía de "mercado pequeño" de Milwaukee.

La directiva de los Cerveceros ha demostrado consistentemente una disposición a canjear a jugadores de alto valor que están cerca de la agencia libre. Esta estrategia les permite reabastecer su sistema de granjas con talento joven antes de tener que comprometerse con contratos a largo plazo o perder al jugador sin obtener nada a cambio. El precedente más notable fue la transferencia del cerrador estelar Josh Hader en 2022, un movimiento que sorprendió a la liga en su momento.

El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, ha expresado ser "realista" sobre la posibilidad de que Peralta y otros lanzadores clave, como el relevista Trevor Megill, sean transferidos.

A pesar de contar con profundidad en la rotación, incluyendo a prospectos como Jacob Misiorowski y el potencial regreso de Brandon Woodruff, la gerencia de Milwaukee está consciente de que para hacer un movimiento tan drástico, la compensación debe ser altísima. Se espera que el club exija un paquete de prospectos "difícil de rechazar" para sacrificar a un lanzador con la calidad y el impacto de Freddy Peralta.