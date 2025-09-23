MLB: Freddy Peralta alcanzó esta marca por tercera vez en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta ya está consolidado como el as de rotación de Cerveceros de Milwaukee en 2025. El dominicano se mostró dominante desde su primera apertura de la temporada. Su año es tan superlativo, que alcanzó una marca importante por tercera vez consecutiva en su carrera.

Peralta alcanzó los 200 ponches por tercera vez consecutiva en su carrera. Una marca impresionante que habla muy bien del dominio que ha mostrado a lo largo de los últimos años. Es más, es una de las razones, por la cual Milwaukee lo convierte en su as de rotación en 2025.

Freddy con esa cantidad de ponches igualó los números de Yovani Gallardo y Corbin Burnes que lograron tres temporadas seguidas con 200+ ponches en la historia de Cerveceros. En ese contexto, el dominicano sigue está marcando la pauta con la postemporada en el horizonte.

¿Cuántos peloteros latinos lograron los 200+ hits de Freddy Peralta en 2025?

Aparte de Freddy Peralta, el venezolano Jesús Luzardo de Phillies de Philadelphia también logró 200+ ponches en 2025. Una marca impresionante a la que se puede unir Cristopher Sánchez que tiene una apertura importante para lograr la marca este 23 de septiembre.

Luzardo tiene 206 ponches que alcanzó durante una importante apertura frente a Mets de Nueva York en septiembre. Por otra parte, Sánchez (198 SO) hoy enfrentará a Marlins de Miami con la tarea de completar dos ponches y sumar los 200 durante esta temporada 2025.

Números de Freddy Peralta en busca del Cy Young 2025

Freddy Peralta no tiene calificativos para esta temporada, solo se le puede decir Cy Young. Tiene números impresionantes que le darán suficientes votos para estar en una pelea intensa por el premio de Liga Nacional. En ese contexto, veamos lo que logró con Milwaukee.

Números de Peralta en 2025:

- 32 juegos, 32 aperturas, 17-6, 2.68 efectividad, 174.2 entradas, 121 hits, 52 carreras limpias, 20 jonrones, 66 boletos, 201 ponches, 1.07 WHIP