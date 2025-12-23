¡Choques de trenes! Doc Sullivan y Bank Frenzy renovará su rivalidad por quinta vez en la Alex M. Robb de $125,000

Suscríbete a nuestros canales

Una cartelera de diez competencias retomará las acciones en el Winter Meet de Aqueduct, New York, a partir de este viernes 26 de diciembre luego de un receso de una semana. Dentro de esta cartelera internacional el circuito ubicado en el condado de newyorkino, incluyó el Alex M. Robb Stakes de $125,000 en distancia de una milla, que atrajo a siete machos de cinco generaciones.

Aqueduct New York: Doc Sullivan y Bank Frenzy de frente por quinta vez

La pareja de ganadores de múltiples stakes Doc Sullivan y Bank Frenzy renovará su rivalidad en la Alex M. Robb de $125,000, una milla de una sola vuelta para caballos de 3 años y más criados en Nueva York durante la jornada de este viernes 26 de diciembre.

Doc Sullivan, de Tristar Farm, y Bank Frenzy, de LSU Stables, se enfrentarán por quinta vez, con el marcador empatado a 2-2. Bank Frenzy ganó por nariz en esta prueba el año pasado, superando a su rival habitual, y por cuello en el Empire Classic de nueve furlongs, disputado aquí en octubre.

Doc Sullivan también ganó dos carreras de siete furlongs en el John Morrissey en julio, en el hipódromo de Saratoga, y en el NYSSS Thunder Rumble, disputado el 22 de noviembre. Bank Frenzy terminó quinto y tercero, respectivamente, en dichas pruebas.

Doc Sullivan llega a este evento con un récord de $657,840 en producción producto de 6 victorias, 6 segundos y 2 terceros en campaña de 19 presentaciones. Por su parte, Bank Frenzy, tiene un récord de 21 actuaciones con campaña de 10-5-1 y $854,420 en ganancias totales en premios.

El Alex M. Robb Stakes de $125,000 está programada para la novena de 10 carreras del viernes 26 de diciembre. Hora de inicio 4:39 p.m. hora venezolana. Estos son los candidatos: