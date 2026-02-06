¡Cangrejeros avanzó! Así quedaron los resultados en la jornada de este jueves de la Serie del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La ronda inicial de la Serie del Caribe marcó su final en la jornada de este jueves, 5 de febrero y por lo tanto, es importante repasar cuáles los fueron los resultados, debido a que ya se definieron los equipos que faltaban, para disputar las semifinales.

En esta última fecha le tocó descansar a la franquicia de Charros de Jalisco (México Rojo). Por su parte, el duelo de cierre estuvo bastante disputado entre Dominicana y México Verde, contando con una remontada increíble.

Cangrejeros hunde a Panamá:

En el primer choque de la jornada, los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) superaron cómodamente a los Federales de Chiriqui (Panamá) con marcador de 8 carreras por 3.

Este resultado significó la clasificación del equipo ganador y en contraste, la eliminación de los panameños, quienes se despiden del evento sin triunfos (0-4).

Tomateros le voltea el juego a Escogido:

Mientras que en el desafío de cierre, la novena de Leones del Escogido (República Dominicana) terminó con su invicto, luego de que los Tomateros de Culiacán (México Verde) le voltearan la pizarra con un rally de seis carreras en el octavo tramo, superándolos 10 carreras por 7.

De esta manera, los actuales campeones avanzaron con roja de 3-1 a la siguiente etapa y los Tomateros, registraron un balance de 2-2.