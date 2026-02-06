Este sería el posible lineup de Venezuela para el Clásico Mundial

Durante este jueves, 5 de febrero de 2026, se compartió el roster oficial de la selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial y con los nombres que están sobre la mesa, el staff de la marca Meridiano analizó cuál podría ser la alineación titular de los representantes criollos.
A pesar de tener ausencias importantes como la de José Altuve y Anthony Santander, los bates no faltarán por todo el material con el que contará el mandamás Omar López y su staff técnico.
Este podría ser el lineup de Venezuela para el Clásico Mundial:
- Jackson Chourio CF
- Luis Arráez 2B
- Ronald Acuña Jr. RF
- William Contreras C
- Salvador Pérez 1B
- Eugenio Suárez BD
- Wilyer Abreu LF
- Maikel García 3B
- Ezequiel Tovar SS.
¿Dónde están las principales dudas?
Las principales dudas están en la tercera almohadilla, motivado a que están tanto Maikel García como Eugenio Suárez. No obstante, Luis Arráez estará trabajando en la segunda base con su nueva organización, Gigantes de San Francisco y por ende, también podría cubrir esa posición con Venezuela.
Eso evidentemente deja un hueco en la primera almohadilla, el cual puede ser tapado con Salvador Pérez y a su vez, "Geno" sería una buena pieza ofensiva como bateador designado, para que García se encargue de la antesala, motivado a que ha mostrado mejores herramientas defensivas.
Asimismo, el dirigente venezolano también puede rotar en el campocorto con Ezequiel Tovar y Andrés Giménez, otra posición donde tiene para escoger. Lo más importante, es que hay más de una buena opción en la mayoría de las posiciones y eso habla de una buena profundidad en la selección venezolana.
Este es el roster de Venezuela para el Clásico Mundial:
Receptores:
- William Contreras
- Salvador Pérez (capitán)
Infielders:
- Luis Arráez
- Willson Contreras
- Maikel García
- Ezequiel Tovar
- Andrés Giménez
- Eugenio Suárez
- Gleyber Torres
- Javier Sanoja.
Jardineros:
- Wilyer Abreu
- Ronald Acuña Jr.
- Jackson Chourio
Lanzadores:
- Pablo López
- Ranger Suárez
- Eduard Bazardo Yoendrys Gómez
- Germán Márquez
- Daniel Palencia
- José Alvarado
- Oddanier Mosquera
- Ricardo Sánchez
- Emanuel De Jesús
- Ángel Zerpa
- José Buttó
- Carlos Guzmán
- Andrés Machado
- Keider Montero
- Antonio Senzatela
- Eduardo Rodríguez.
Lanzadores reservas:
- Christian Suárez
- Jesús Luzardo
- Luinder Ávila
- Jhonathan Díaz
- José Álvarez
- Darwinzon Hernández.