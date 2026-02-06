Este sería el posible lineup de Venezuela para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 5 de febrero de 2026, se compartió el roster oficial de la selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial y con los nombres que están sobre la mesa, el staff de la marca Meridiano analizó cuál podría ser la alineación titular de los representantes criollos.

A pesar de tener ausencias importantes como la de José Altuve y Anthony Santander, los bates no faltarán por todo el material con el que contará el mandamás Omar López y su staff técnico.

Este podría ser el lineup de Venezuela para el Clásico Mundial:

Jackson Chourio CF

Luis Arráez 2B

Ronald Acuña Jr. RF

William Contreras C

Salvador Pérez 1B

Eugenio Suárez BD

Wilyer Abreu LF

Maikel García 3B

Ezequiel Tovar SS.

¿Dónde están las principales dudas?

Las principales dudas están en la tercera almohadilla, motivado a que están tanto Maikel García como Eugenio Suárez. No obstante, Luis Arráez estará trabajando en la segunda base con su nueva organización, Gigantes de San Francisco y por ende, también podría cubrir esa posición con Venezuela.

Eso evidentemente deja un hueco en la primera almohadilla, el cual puede ser tapado con Salvador Pérez y a su vez, "Geno" sería una buena pieza ofensiva como bateador designado, para que García se encargue de la antesala, motivado a que ha mostrado mejores herramientas defensivas.

Asimismo, el dirigente venezolano también puede rotar en el campocorto con Ezequiel Tovar y Andrés Giménez, otra posición donde tiene para escoger. Lo más importante, es que hay más de una buena opción en la mayoría de las posiciones y eso habla de una buena profundidad en la selección venezolana.

Este es el roster de Venezuela para el Clásico Mundial:

Receptores:

William Contreras

Salvador Pérez (capitán)

Infielders:

Luis Arráez

Willson Contreras

Maikel García

Ezequiel Tovar

Andrés Giménez

Eugenio Suárez

Gleyber Torres

Javier Sanoja.

Jardineros:

Wilyer Abreu

Ronald Acuña Jr.

Jackson Chourio

Lanzadores:

Pablo López

Ranger Suárez

Eduard Bazardo Yoendrys Gómez

Germán Márquez

Daniel Palencia

José Alvarado

Oddanier Mosquera

Ricardo Sánchez

Emanuel De Jesús

Ángel Zerpa

José Buttó

Carlos Guzmán

Andrés Machado

Keider Montero

Antonio Senzatela

Eduardo Rodríguez.

Lanzadores reservas: