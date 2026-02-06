CLASICO MUNDIAL

Este sería el posible lineup de Venezuela para el Clásico Mundial

Recientemente se publicó el roster oficial de la selección venezolana 

Por

Neyken Vegas
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 09:32 pm
Este sería el posible lineup de Venezuela para el Clásico Mundial
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 5 de febrero de 2026, se compartió el roster oficial de la selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial y con los nombres que están sobre la mesa, el staff de la marca Meridiano analizó cuál podría ser la alineación titular de los representantes criollos.

NOTAS RELACIONADAS

A pesar de tener ausencias importantes como la de José Altuve y Anthony Santander, los bates no faltarán por todo el material con el que contará el mandamás Omar López y su staff técnico.

Este podría ser el lineup de Venezuela para el Clásico Mundial:

  • Jackson Chourio CF
  • Luis Arráez 2B
  • Ronald Acuña Jr. RF 
  • William Contreras C
  • Salvador Pérez 1B
  • Eugenio Suárez BD
  • Wilyer Abreu LF
  • Maikel García 3B
  • Ezequiel Tovar SS.

¿Dónde están las principales dudas?

Las principales dudas están en la tercera almohadilla, motivado a que están tanto Maikel García como Eugenio Suárez. No obstante, Luis Arráez estará trabajando en la segunda base con su nueva organización, Gigantes de San Francisco y por ende, también podría cubrir esa posición con Venezuela.

Eso evidentemente deja un hueco en la primera almohadilla, el cual puede ser tapado con Salvador Pérez y a su vez, "Geno" sería una buena pieza ofensiva como bateador designado, para que García se encargue de la antesala, motivado a que ha mostrado mejores herramientas defensivas.

Asimismo, el dirigente venezolano también puede rotar en el campocorto con Ezequiel Tovar y Andrés Giménez, otra posición donde tiene para escoger. Lo más importante, es que hay más de una buena opción en la mayoría de las posiciones y eso habla de una buena profundidad en la selección venezolana.

Este es el roster de Venezuela para el Clásico Mundial:

Receptores:

  • William Contreras 
  • Salvador Pérez (capitán)

Infielders:

  • Luis Arráez 
  • Willson Contreras 
  • Maikel García 
  • Ezequiel Tovar 
  • Andrés Giménez 
  • Eugenio Suárez 
  • Gleyber Torres
  • Javier Sanoja.

Jardineros:

  • Wilyer Abreu 
  • Ronald Acuña Jr.
  • Jackson Chourio 

Lanzadores:

  • Pablo López 
  • Ranger Suárez 
  • Eduard Bazardo Yoendrys Gómez 
  • Germán Márquez 
  • Daniel Palencia 
  • José Alvarado 
  • Oddanier Mosquera
  • Ricardo Sánchez 
  • Emanuel De Jesús 
  • Ángel Zerpa
  • José Buttó
  • Carlos Guzmán 
  • Andrés Machado 
  • Keider Montero 
  • Antonio Senzatela 
  • Eduardo Rodríguez.

Lanzadores reservas:

  • Christian Suárez 
  • Jesús Luzardo 
  • Luinder Ávila 
  • Jhonathan Díaz 
  • José Álvarez 
  • Darwinzon Hernández.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Jueves 05 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol