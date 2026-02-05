Actriz venezolana consolida su talento en la televisión de México

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana María Antonieta Hidalgo reafirma su ascendente carrera en el mercado internacional con el estreno de "El Mochaorejas", la nueva serie original de ViX Premium que debutó en la plataforma el pasado 23 de enero de 2026.

Puro talento

En esta ambiciosa producción, Hidalgo asume el reto de interpretar a Eva Luna, la novia del protagonista encarnado por el primer actor Damián Alcázar. Su personaje no solo aporta el matiz de sensualidad a la trama, sino que se erige como una pieza clave en el desarrollo psicológico y narrativo de uno de los criminales más mediáticos y temidos en la historia de México.

"El Mochaorejas" reconstruye con precisión el clima de inseguridad que marcó a la Ciudad de México durante la década de los 90, época en la que el secuestro se convirtió en una de las mayores preocupaciones sociales. La serie retoma este caso real, ampliamente documentado, para ofrecer un thriller de alto impacto donde la actuación de la venezolana destaca por su profundidad y magnetismo.

La venezolana del momento en México

Con este proyecto, María Antonieta Hidalgo vuelve a demostrar por qué es considerada actualmente la figura venezolana con mayor proyección y relevancia en la industria audiovisual mexicana. Su participación en esta serie de alto presupuesto la coloca nuevamente en el foco de la crítica especializada, consolidando un año de éxitos fuera de sus fronteras.

"Eva Luna es un personaje complejo que transita entre la vulnerabilidad y la complicidad. Formar parte de esta reconstrucción histórica de la mano de un maestro como Damián Alcázar es una experiencia transformadora", Señaló la actriz en el estreno

"El Mochaorejas" ya se encuentra disponible para todos los usuarios de ViX Premium, posicionándose desde su estreno como una de las producciones más vistas de la plataforma.